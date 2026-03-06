INFARTO

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

O caso aconteceu na última quarta-feira (4), e a acompanhante fugiu antes da chegada da polícia

Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:01

Pastor Moisés Galdino Crédito: Reprodução

Um homem de 53 anos morreu dentro de um motel, após manter relações sexuais com uma mulher, na última quarta-feira (4), na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. As informações são do Estado de Minas.

A vítima foi identificada como Moisés Galdino, um pastor evangélico e morador do bairro de Jardim Panorama. De acordo com informações de blogs locais, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pela acompanhante do pastor. A mulher são se identificou e contou que o homem havia passado mal e apresentava sintomas de infarto.

Quando os socorristas chegaram ao local, a mulher revelou que teve relações sexuais com a vítima e que ele começou a se sentir mal, caiu e ficou desacordado. Os protocolos de reanimação foram feitos por cerca de uma hora, mas sem sucesso. A morte do pastor foi constatada ainda no motel.

No local, a acompanhante revelou que o pastor era casado com outra pessoa e que, portanto, não iria esperar a chegada da polícia. Ela deixou o local antes mesmo de ser identificada.