MISTUROU BEBIDA COM REMÉDIO

Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'

Kauane Tainá Fox alegou que pagou parte da conta e restante deveria ser quitado pelas três mulheres que a acompanhavam

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:06

Kauane Tainá Fox derrubou portão ao fugir de motel Crédito: Reprodução

A jovem Kauane Tainá Fox, de 24 anos, que foi presa depois de fugir de um motel em São Paulo e provocar uma série de acidentes, afirmou que agiu em meio a um “surto de pânico”. Segundo ela, o episódio aconteceu depois de ter bebido, tomado remédio e acreditado que seria roubada pelas três mulheres que estavam com ela no quarto do estabelecimento. O grupo se conheceu em uma bala da capital paulista antes de ir para o motel.

A Justiça determinou sua soltura na tarde de terça-feira (11), após o pagamento de R$ 5 mil de fiança, permitindo que responda aos crimes em liberdade. Entre as medidas impostas estão a suspensão do direito de dirigir, a proibição de deixar a cidade sem autorização judicial e a obrigação de comparecimento mensal ao fórum. Na decisão, o TJ-SP informa que levou em conta o fato de Kauane ser réu primária e ter um filho de 3 anos.

“Comecei a ter essa crise do pânico, tanto que eu chamei a polícia. Fiquei tão desesperada que achei que a polícia também estava contra mim. Entrei em desespero”, disse Kauane ao portal G1.

A autônoma contou que, durante o surto, arrancou com seu Jeep Compass branco e rompeu o portão do Astúrias Motel, localizado na esquina da Rua Pais Leme com a Avenida Nações Unidas, em Pinheiros.

Jovem derrubou portão ao sair de motel sem pagar conta completa 1 de 4

Fuga filmada e perseguição policial

Câmeras de segurança registraram o momento em que Kauane saiu nua com o carro na contramão. A mulher foi perseguida por cerca de dois quilômetros e acabou batendo em dois veículos parados no semáforo da Avenida Vital Brasil, no Butantã.

“Fui tentar passar pela faixa de ciclista, mas era muito estreita e acabei colidindo. Eu estava fugindo das pessoas que achei que estavam me perseguindo, e não da polícia”, explicou.

Ela foi presa em flagrante e indiciada por embriaguez ao volante, direção perigosa, dano, resistência e risco à vida de terceiros. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial de Pinheiros.

“Achei que iam me roubar”

Kauane contou que ela mesma chamou a Polícia Militar, após ouvir duas das acompanhantes dizendo que planejavam roubar o carro recém-comprado.

“Achei que todo mundo ali estava contra mim. Achei que minha única forma de sair seria fazer isso. Ouvi elas falando que tinha duas motos e um carro esperando na esquina.”

Funcionários do motel contam que a mulher ligou para a recepção dizendo ter chamado a polícia. Um deles, que preferiu não se identificar, afirmou que precisou pular para escapar do carro. Ele relatou que Kauane realmente aparentava estar em surto e "não falava coisa com coisa".

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) havia informado inicialmente que a ocorrência envolvia tentativa de deixar o motel sem pagar. A jovem nega e garante que pagou R$ 700 assim que chegou, ficando o restante do valor - outros R$ 700 - a cargo das outras mulheres.

“O meu problema não é o dinheiro. Eu tenho dinheiro. Jamais arrebentaria o portão se não estivesse desesperada. Quando você tem uma crise de pânico, acha que vai morrer.”

Conversa com 'demônio'

Uma das mulheres que estavam com Kauane no quarto, que preferiu não se identificar, disse que viu a motorista com um comprimido de ecstasy, mas não soube confirmar se ela consumiu a droga.

“A noite foi incrível. Ela parecia uma menina doce. Em certo momento começou a gritar, bater no carro e dizer que estava falando com um demônio. Ficamos apavoradas”, contou.

Kauane nega ter usado qualquer substância ilícita. Segundo ela, o surto foi resultado da mistura de álcool com o remédio Venvanse, usado para tratar transtorno de déficit de atenção (TDAH).