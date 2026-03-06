Acesse sua conta
Câmara aprova projeto que facilita acesso ao Minha Casa, Minha Vida para mulheres vítimas de violência

Proposta retira restrições habitacionais para que elas possam sair dos ciclos de agressões e ter um novo lar

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:58

Violência contra mulher
Violência contra mulher Crédito: Freepik

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou, nesta sexta-feira (6), um projeto de lei que flexibiliza as regras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para mulheres em situação de vulnerabilidade. O texto permite a aquisição emergencial de moradia por mulheres assistidas por medidas protetivas decorrentes de violência doméstica.

A principal mudança estabelecida pela proposta é a criação de uma exceção nas leis que regem o programa habitacional. Atualmente, cidadãos que já possuem um imóvel ou que já foram beneficiados por subsídios do governo são impedidos de acessar o financiamento.

Com a nova proposta, mulheres vítimas de violência familiar poderão financiar uma nova residência mesmo que se enquadrem nessas condições restritivas. A medida visa garantir autonomia e segurança para que a vítima possa deixar o ambiente onde ocorre a agressão, sem as barreiras burocráticas do sistema habitacional comum.

O projeto é de autoria da deputada Amanda Gentil (PP-MA) e contou com o parecer favorável da relatora, deputada Natália Bonavides (PT-RN). Em seu relatório, Bonavides defendeu a urgência da medida como ferramenta de proteção à vida e de dignidade para mulheres que precisam de um novo teto para romper ciclos de violência.

A proposta tramita em caráter conclusivo, o que significa que pode seguir diretamente para o Senado se for aprovada pelas comissões temáticas, sem necessidade de votação em Plenário (salvo se houver recurso). Antes de ser enviada à câmara alta, a matéria ainda passará pela análise das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

