VÍDEO

VÍDEO: Homem vira 'buquê gigante' em ideia inusitada pelo Dia da Mulher e viraliza

Ideia inusitada já ultrapassou 1 milhão de visualizações e divertiu internautas nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:28

Homem se fantasia de buquê gigante Crédito: Reprodução

Uma ação criativa de uma floricultura em Mafra chamou atenção nas redes sociais às vésperas do Dia Internacional da Mulher. No vídeo divulgado pela loja, um homem aparece vestido como um grande buquê de flores para incentivar homenagens à data.

A gravação já ultrapassou um milhão de visualizações e mostra Fábio Lüders, marido da proprietária da floricultura, transformado em um arranjo humano. Ele veste flores e o papel usado para embrulhar buquês e aparece “desfilando” em frente à loja e em um parque da cidade.

Homem se fantasia de buquê gigante 1 de 5

A ideia partiu de uma funcionária e rapidamente ganhou repercussão entre os seguidores. Nas imagens, Fábio caminha com expressão séria enquanto usa o figurino improvisado, o que aumentou o tom humorístico da publicação.

A esposa dele, Veridiana, administra a floricultura há cerca de 16 anos e contou que o marido costuma ajudar nas atividades do negócio. Segundo ela, a proposta era criar uma forma divertida de lembrar a importância da data e incentivar as pessoas a presentearem mulheres especiais.

Nos comentários do vídeo, internautas entraram na brincadeira. Alguns perguntaram se o “modelo de buquê humano” também estava à venda na loja, enquanto outros destacaram o contraste entre o visual curioso e a postura séria do participante.