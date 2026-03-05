Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 13:28
Uma ação criativa de uma floricultura em Mafra chamou atenção nas redes sociais às vésperas do Dia Internacional da Mulher. No vídeo divulgado pela loja, um homem aparece vestido como um grande buquê de flores para incentivar homenagens à data.
A gravação já ultrapassou um milhão de visualizações e mostra Fábio Lüders, marido da proprietária da floricultura, transformado em um arranjo humano. Ele veste flores e o papel usado para embrulhar buquês e aparece “desfilando” em frente à loja e em um parque da cidade.
Homem se fantasia de buquê gigante
A ideia partiu de uma funcionária e rapidamente ganhou repercussão entre os seguidores. Nas imagens, Fábio caminha com expressão séria enquanto usa o figurino improvisado, o que aumentou o tom humorístico da publicação.
A esposa dele, Veridiana, administra a floricultura há cerca de 16 anos e contou que o marido costuma ajudar nas atividades do negócio. Segundo ela, a proposta era criar uma forma divertida de lembrar a importância da data e incentivar as pessoas a presentearem mulheres especiais.
Nos comentários do vídeo, internautas entraram na brincadeira. Alguns perguntaram se o “modelo de buquê humano” também estava à venda na loja, enquanto outros destacaram o contraste entre o visual curioso e a postura séria do participante.
Além da repercussão online, a ação acabou gerando interesse de pessoas de diferentes regiões do país e até do exterior. Mesmo assim, a floricultura atende apenas clientes da região de Mafra e da cidade vizinha de Rio Negro, no Paraná.