Hoje (5 de março) marca o início de uma nova era para os 5 signos mais sortudos de 2026

Entenda por que o dia de hoje será o divisor de águas que você tanto pediu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:15

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esqueça as dificuldades do começo da semana. Hoje, o céu resolveu nos dar um presente. O encontro harmônico entre o Sol e Júpiter é o que chamamos na astrologia de "grande proteção". É aquele empurrãozinho que faz a vida finalmente andar para frente, sem esforço.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Sagitário, Aquário e Gêmeos vão sentir um desejo incontrolável de expandir. Seja planejando uma viagem internacional, iniciando um curso ou mudando de cidade, a energia hoje favorece quem pensa grande.

É um novo ciclo interno de otimismo que começa a vibrar. Se você sentia que estava apenas sobrevivendo, hoje você volta a sonhar. E o melhor: com as ferramentas certas para realizar.

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

