Hoje (5 de março) marca o início de uma nova era para os 5 signos mais sortudos de 2026

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 15:15
Esqueça as dificuldades do começo da semana. Hoje, o céu resolveu nos dar um presente. O encontro harmônico entre o Sol e Júpiter é o que chamamos na astrologia de "grande proteção". É aquele empurrãozinho que faz a vida finalmente andar para frente, sem esforço.
Sagitário, Aquário e Gêmeos vão sentir um desejo incontrolável de expandir. Seja planejando uma viagem internacional, iniciando um curso ou mudando de cidade, a energia hoje favorece quem pensa grande.
É um novo ciclo interno de otimismo que começa a vibrar. Se você sentia que estava apenas sobrevivendo, hoje você volta a sonhar. E o melhor: com as ferramentas certas para realizar.