ASTROLOGIA

Hoje (5 de março) marca o início de uma nova era para os 5 signos mais sortudos de 2026

Entenda por que o dia de hoje será o divisor de águas que você tanto pediu

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:15

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esqueça as dificuldades do começo da semana. Hoje, o céu resolveu nos dar um presente. O encontro harmônico entre o Sol e Júpiter é o que chamamos na astrologia de "grande proteção". É aquele empurrãozinho que faz a vida finalmente andar para frente, sem esforço.



O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Sagitário, Aquário e Gêmeos vão sentir um desejo incontrolável de expandir. Seja planejando uma viagem internacional, iniciando um curso ou mudando de cidade, a energia hoje favorece quem pensa grande.