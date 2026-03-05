Acesse sua conta
Edilan dos paredões: jovem é executado a tiros em praça pública na Bahia

Vítima participava de eventos de paredão e foi morta por homem em motocicleta

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:35

Edilan foi morto a tiros durante evento automotivo
Edilan foi morto a tiros durante evento automotivo Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Edilan Nascimento dos Santos, de 29 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (4), na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. O crime aconteceu em uma praça pública localizada em frente à igreja católica do bairro Jacobina III e assustou moradores da região pela violência

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), um atirador chegou ao local em uma motocicleta, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. Edilan foi atingido e morreu ainda no local. Imagens que passaram a circular nas redes sociais mostram o jovem caído no calçamento, ao lado de um carro modelo Gol rebaixado.

Edilan era conhecido pelo trabalho com paredões e pelo veículo, chamado por ele de ‘Gol Caceteiro’, era famoso entre participantes de encontros automotivos. A vítima costumava, inclusive, frequentar eventos ligados a paredões e também publicava em suas redes sociais fotos e vídeos, como fez antes de ser morto na noite de quarta.

A investigação sobre o caso foi iniciada pela 1ª Delegacia Territorial de Jacobina. Em nota, a unidade informou que foram expedidas as guias para remoção e perícia e diligências são realizadas com o objetivo de identificar autoria e motivação para o crime.

O corpo do jovem foi removido após a realização da perícia no local. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que policiais do 29º Batalhão receberam a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na Rua C, no bairro Jacobina 3, em Jacobina. No local, a equipe encontrou o homem já sem sinais vitais, acionando o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

