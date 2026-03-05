CRIME

Edilan dos paredões: jovem é executado a tiros em praça pública na Bahia

Vítima participava de eventos de paredão e foi morta por homem em motocicleta

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:35

Edilan foi morto a tiros durante evento automotivo Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Edilan Nascimento dos Santos, de 29 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (4), na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. O crime aconteceu em uma praça pública localizada em frente à igreja católica do bairro Jacobina III e assustou moradores da região pela violência

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), um atirador chegou ao local em uma motocicleta, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. Edilan foi atingido e morreu ainda no local. Imagens que passaram a circular nas redes sociais mostram o jovem caído no calçamento, ao lado de um carro modelo Gol rebaixado.

Edilan foi morto a tiros durante evento automotivo 1 de 8

Edilan era conhecido pelo trabalho com paredões e pelo veículo, chamado por ele de ‘Gol Caceteiro’, era famoso entre participantes de encontros automotivos. A vítima costumava, inclusive, frequentar eventos ligados a paredões e também publicava em suas redes sociais fotos e vídeos, como fez antes de ser morto na noite de quarta.

A investigação sobre o caso foi iniciada pela 1ª Delegacia Territorial de Jacobina. Em nota, a unidade informou que foram expedidas as guias para remoção e perícia e diligências são realizadas com o objetivo de identificar autoria e motivação para o crime.