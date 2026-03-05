CRIME

Fal Silva: traficante procurado por morte de guitarrista é preso na Bahia

Homem tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado pela PM durante patrulhamento em Camaçari

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:22

Procurado por morte de Fal Silba foi localizado em Camaçari Crédito: Reprodução

Um homem que tinha mandado de prisão em aberto por participação no assassinato do músico Flávio de Oliveira da Silva, conhecido como Fal Silva, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (4), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a prisão ocorreu durante patrulhamento na localidade chamada Estrada 24, no bairro Limoeiro. Os PMS foram acionados após relatos da presença de homens ligados ao tráfico de drogas na região.

Segundo a PM, as denúncias indicavam que um dos suspeitos vestia bermuda jeans e camisa listrada nas cores verde e amarela, carregava uma mochila preta e possuía luzes no cabelo, além de tatuagem no braço. Quando os policiais chegaram ao local apontado, diversos homens correram em direções diferentes. O suspeito com as características informadas tentou escapar pulando um muro, mas acabou caindo e tentou entrar em uma casa. Ele foi alcançado e detido pelos policiais.

Durante a revista, os agentes encontraram dentro da mochila porções de maconha, haxixe, cocaína e crack. Também foram apreendidas cinco balanças de precisão, embalagens utilizadas para acondicionar drogas, quatro celulares, um rádio comunicador, dinheiro em espécie, um relógio smartwatch e uma corrente dourada.

Ainda conforme informações policiais, o homem teria ligação com uma facção criminosa que atua em Camaçari e que recentemente ampliou a presença para o bairro Limoeiro. O suspeito foi encaminhado para a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Crime de mando

As investigações apontam que o assassinato do músico pode ter sido ordenado por um dos principais nomes do crime organizado na região. O líder e fundador da facção criminosa MK, João Ivan Oliveira Rodrigues, de 32 anos, conhecido como “Meiquinho”, foi localizado e preso no dia 11 de julho. Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele atuava principalmente em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e é apontado por fontes policiais como possível mandante da morte de Fal Silva.

Meiquinho foi capturado na cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde, segundo a SSP, "mantinha uma rotina discreta, longe do território baiano, porém cercado de conforto e ostentação". Informações da polícia indicam que o criminoso utilizava identidade falsa enquanto vivia na cidade paraibana. No Baralho do Crime, ele era identificado como Valete de Espadas, carta reservada a criminosos considerados de alta periculosidade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a facção MK é conhecida por práticas violentas. "O grupo fundado por Meiquinho é marcado pela atuação violenta e pelo uso sistemático de adolescentes e jovens nas atividades ilícitas. As vagas deixadas por membros presos ou mortos eram rapidamente ocupadas, o que assegurava a continuidade das ações criminosas do bando", descreve a SSP-BA.

Fal Silva, guitarrista do grupo Afrocidade, foi assassinado em maio de 2024 no bairro Novo Horizonte. O músico foi espancado por um grupo de homens em uma área isolada nas proximidades da Rua Bahia. Segundo um policial ouvido pela reportagem, Meiquinho é investigado como possível mandante do crime. Na noite do ataque, moradores relataram ter ouvido “gritos abafados” vindos do local onde a vítima foi encontrada.

A investigação que levou à prisão do traficante foi conduzida pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, com apoio da Polícia Civil da Paraíba.