Operação mira grupo que usava chaves clonadas para roubar carros de locadoras na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 5 de março de 2026 às 07:03
Um esquema criminoso responsável por desviar veículos de empresas locadoras por meio de fraude é alvo da Operação Chave Mestra, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5). A ação policial cumpre mandados judiciais em diferentes cidades de três estados brasileiros.
De acordo com as investigações, o grupo montou uma estrutura organizada para subtrair automóveis de forma planejada. O método consistia na reprodução ilegal de chaves dos veículos e na instalação clandestina de dispositivos de rastreamento. Com isso, os suspeitos conseguiam localizar os carros mesmo depois que eram devolvidos regularmente às locadoras e alugados novamente por clientes que não tinham qualquer ligação com o esquema.
Após identificar a nova localização dos automóveis, os criminosos realizavam a subtração dos veículos. Em seguida, iniciavam um processo de adulteração dos sinais identificadores, como chassi, motor e vidros, além da produção de documentação falsa para facilitar a comercialização irregular.
Operação Chave Mestra
As apurações também indicam que os veículos eram enviados para outras cidades, sobretudo para municípios do interior, onde passavam a circular com placas adulteradas ou eram inseridos no mercado clandestino. A prática gerava prejuízos financeiros às empresas locadoras e alimentava outras atividades criminosas.
Durante a ofensiva policial, são cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Dias d’Ávila, além de Aracaju e Balneário Camboriú. Cerca de 150 policiais participam da operação, com equipes de diferentes unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia.
A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Força Correcional Especial Integrada da Secretaria da Segurança Pública (FORCE-SSP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.