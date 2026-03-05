Acesse sua conta
Operação mira grupo que usava chaves clonadas para roubar carros de locadoras na Bahia

Grupo fraudava chaves e instalava rastreadores para retomar veículos e revendê-los ilegalmente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:03

Operação Chave Mestra
Operação Chave Mestra Crédito: Polícia Civil

Um esquema criminoso responsável por desviar veículos de empresas locadoras por meio de fraude é alvo da Operação Chave Mestra, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5). A ação policial cumpre mandados judiciais em diferentes cidades de três estados brasileiros.

De acordo com as investigações, o grupo montou uma estrutura organizada para subtrair automóveis de forma planejada. O método consistia na reprodução ilegal de chaves dos veículos e na instalação clandestina de dispositivos de rastreamento. Com isso, os suspeitos conseguiam localizar os carros mesmo depois que eram devolvidos regularmente às locadoras e alugados novamente por clientes que não tinham qualquer ligação com o esquema.

Após identificar a nova localização dos automóveis, os criminosos realizavam a subtração dos veículos. Em seguida, iniciavam um processo de adulteração dos sinais identificadores, como chassi, motor e vidros, além da produção de documentação falsa para facilitar a comercialização irregular.

Operação Chave Mestra

Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
1 de 5
Operação Chave Mestra por Polícia Civil

As apurações também indicam que os veículos eram enviados para outras cidades, sobretudo para municípios do interior, onde passavam a circular com placas adulteradas ou eram inseridos no mercado clandestino. A prática gerava prejuízos financeiros às empresas locadoras e alimentava outras atividades criminosas.

Durante a ofensiva policial, são cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Dias d’Ávila, além de Aracaju e Balneário Camboriú. Cerca de 150 policiais participam da operação, com equipes de diferentes unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia.

 A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Força Correcional Especial Integrada da Secretaria da Segurança Pública (FORCE-SSP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

