POLÍCIA

Operação mira grupo que usava chaves clonadas para roubar carros de locadoras na Bahia

Grupo fraudava chaves e instalava rastreadores para retomar veículos e revendê-los ilegalmente

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:03

Operação Chave Mestra Crédito: Polícia Civil

Um esquema criminoso responsável por desviar veículos de empresas locadoras por meio de fraude é alvo da Operação Chave Mestra, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5). A ação policial cumpre mandados judiciais em diferentes cidades de três estados brasileiros.

De acordo com as investigações, o grupo montou uma estrutura organizada para subtrair automóveis de forma planejada. O método consistia na reprodução ilegal de chaves dos veículos e na instalação clandestina de dispositivos de rastreamento. Com isso, os suspeitos conseguiam localizar os carros mesmo depois que eram devolvidos regularmente às locadoras e alugados novamente por clientes que não tinham qualquer ligação com o esquema.

Após identificar a nova localização dos automóveis, os criminosos realizavam a subtração dos veículos. Em seguida, iniciavam um processo de adulteração dos sinais identificadores, como chassi, motor e vidros, além da produção de documentação falsa para facilitar a comercialização irregular.

As apurações também indicam que os veículos eram enviados para outras cidades, sobretudo para municípios do interior, onde passavam a circular com placas adulteradas ou eram inseridos no mercado clandestino. A prática gerava prejuízos financeiros às empresas locadoras e alimentava outras atividades criminosas.

Durante a ofensiva policial, são cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Dias d’Ávila, além de Aracaju e Balneário Camboriú. Cerca de 150 policiais participam da operação, com equipes de diferentes unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia.