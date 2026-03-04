Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 4 de março de 2026 às 15:22
A CBF Academy deu início às celebrações de sua primeira década de existência. A primeira comemoração aos 10 anos de fundação aconteceu em Salvador, nesta quarta-feira (4). A unidade educacional da CBF lançou, na Capital Baiana, uma camisa comemorativa exclusiva. O evento foi realizado no Barradão, durante o curso Licença C - Treinador de Futebol, que acontece no local.
Alunos, convidados e profissionais de imprensa participaram do lançamento, que seguirá em turnê nacional. A próxima parada será no Rio de Janeiro.
Veja como ficou a nova camisa do curso da CBF
A camisa especial de 10 anos foi desenhada para celebrar a presença da Academy em todo o território brasileiro. O lançamento ganha um significado ainda maior após o marco histórico de 2024, ano em que a instituição levou, pela primeira vez, formação técnica para todos os estados do Brasil. Com detalhes que homenageiam cada unidade da federação, o uniforme simboliza a missão de democratizar o ensino de excelência e unir os pilares de Formação, Paixão e Legado.
"É com grande entusiasmo que celebramos a primeira década de existência da CBF Academy. Após um início conservador, com oferta de aproximadamente cinco cursos, a instituição evoluiu e hoje oferece quase 50 formações em mais de 30 áreas de conhecimento, além de cursos de pós-graduação e master", disse Valentina Rêgo Monteiro, Gerente de Marketing da CBF Academy..
Atingimos nossa primeira grande meta quando realizamos as licenças de treinador em todo o país. E, desde 2019, oferecemos turmas internacionais para difundir a metodologia do futebol brasileiro em todo o mundo. Sabemos que ainda há uma longa estrada a ser percorrida, mas temos orgulho de tudo que já foi feito até aqui e seguiremos firmes na missão de profissionalizar todas as áreas do nosso futebol", complementou.