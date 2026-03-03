REFORÇO DEFENSIVO

Cacá é apresentado e assume desafio na zaga do Vitória: 'Cheguei para somar'

Atleta chega por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra em definitivo

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:46

Cacá vestirá a camisa 25 no Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A defesa tem sido um dos principais pontos de preocupação do Vitoria na temporada 2025. Seja por ausências provocadas por lesões ou pelo desempenho abaixo do esperado, o setor acumula números que acendem o alerta: nos sete jogos disputados pela equipe principal, foram nove gols sofridos.



Para tentar corrigir a instabilidade defensiva, o Rubro-Negro acertou a contratação do zagueiro Cacá, que chega por empréstimo junto ao Sport Club Corinthians Paulista até o fim da temporada, com opção de compra. Durante a apresentação oficial, realizada na tarde desta terça-feira (3), no Barradão, o diretor de futebol Sérgio Papellin destacou o investimento feito pelo clube e a expectativa em torno do novo reforço.

“Jogador jovem, que tem perfil que vai crescer muito na carreira. Fizemos um investimento alto, mas era uma carência que tínhamos e esperamos que ele preencha essa carência. Queria desejar muita felicidade pela passagem. Que no final do ano possamos exercer opção de compra e trazer em definitivo”, disse o dirigente.

Com 1,85m de altura, boa velocidade, impulsão e força física, o defensor de 26 anos reúne características que podem agregar mais solidez ao sistema defensivo. Além disso, carrega uma relação especial com a posição.

“Minha família toda, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, todos eram zagueiros. Comecei como zagueiro, mas como eu era rápido resolveram me colocar no ataque. Acabou que foi dando certo, fazendo muitos gols. Meu pai tinha um sonho de me ver jogando na zaga e virar profissional. Em um belo dia, eu conversei com o treinador e pedi para voltar para a defesa. Foi aí que me destaquei”, contou.

Versátil, Cacá já atuou como lateral-direito e volante ao longo da carreira, tanto na base quanto no profissional. Desde que estreou como profissional, em 2018, soma 17 gols marcados, número expressivo para um defensor e que pode representar uma arma importante nas bolas aéreas.

“Cheguei para somar. Se eu tiver em campo ou não, quero estar sempre somando. Cheguei para ajudar a equipe, os meus amigos da defesa. E também me cobrar e cobrar eles. A gente olha muito a defesa, mas também tem que olhar outras coisas. Cobrar do meia, do volante, do lateral, para que a zaga tenha segurança também. Às vezes, uma falta de atenção no meio ou na lateral estoura na defesa. Estou aqui para compartilhar minha experiência e também para ouvir”, apontou.

No elenco, o zagueiro disputará posição com Camutanga, Edu, Neris, Luan Cândido, Zé Marcos, além dos jovens Edenilson e Kauan. Acostumado a atuar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito em formações com linha de três defensores, amplia as opções táticas do técnico Jair Ventura, até por raramente se lesionar.

“Jogo em qualquer lugar que o treinador pedir. Tem bastante tempo que jogo pelo lado esquerdo, estou acostumado. Foi assim na minha passagem pelo Corinthians. Não é preferência, mas costume. Também jogo pela direita. É o que precisar. Fisicamente estou bem, me cuido bastante. Nunca tive lesão muscular. Minha lesão foi de quebrar a perna duas vezes, sendo uma como criança. Já quebrei a costela também. Agora, lesão muscular, eu nunca tive”, contou.

Mesmo regularizado, Cacá não poderá disputar a final do Campeonato Baiano contra o Bahia, neste sábado (7), na Arena Fonte Nova. A expectativa é que a estreia aconteça no clássico seguinte, marcado para a próxima quarta-feira (11), pela Série A do Campeonato Brasileiro.