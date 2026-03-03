Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cacá é apresentado e assume desafio na zaga do Vitória: 'Cheguei para somar'

Atleta chega por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra em definitivo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:46

Ca´ca vestirá
Cacá vestirá a camisa 25 no Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A defesa tem sido um dos principais pontos de preocupação do Vitoria na temporada 2025. Seja por ausências provocadas por lesões ou pelo desempenho abaixo do esperado, o setor acumula números que acendem o alerta: nos sete jogos disputados pela equipe principal, foram nove gols sofridos.

Para tentar corrigir a instabilidade defensiva, o Rubro-Negro acertou a contratação do zagueiro Cacá, que chega por empréstimo junto ao Sport Club Corinthians Paulista até o fim da temporada, com opção de compra. Durante a apresentação oficial, realizada na tarde desta terça-feira (3), no Barradão, o diretor de futebol Sérgio Papellin destacou o investimento feito pelo clube e a expectativa em torno do novo reforço.

“Jogador jovem, que tem perfil que vai crescer muito na carreira. Fizemos um investimento alto, mas era uma carência que tínhamos e esperamos que ele preencha essa carência. Queria desejar muita felicidade pela passagem. Que no final do ano possamos exercer opção de compra e trazer em definitivo”, disse o dirigente.

Cacá, novo reforço do Vitória

Cacá, novo zagueiro do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Cacá, novo zagueiro do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Cacá, novo zagueiro do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Cacá, novo zagueiro do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Cacá, novo zagueiro do Vitória por Divulgação/ECV
1 de 5
Cacá, novo zagueiro do Vitória por Victor Ferreira/ECV

Com 1,85m de altura, boa velocidade, impulsão e força física, o defensor de 26 anos reúne características que podem agregar mais solidez ao sistema defensivo. Além disso, carrega uma relação especial com a posição.

“Minha família toda, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, todos eram zagueiros. Comecei como zagueiro, mas como eu era rápido resolveram me colocar no ataque. Acabou que foi dando certo, fazendo muitos gols. Meu pai tinha um sonho de me ver jogando na zaga e virar profissional. Em um belo dia, eu conversei com o treinador e pedi para voltar para a defesa. Foi aí que me destaquei”, contou.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Versátil, Cacá já atuou como lateral-direito e volante ao longo da carreira, tanto na base quanto no profissional. Desde que estreou como profissional, em 2018, soma 17 gols marcados, número expressivo para um defensor e que pode representar uma arma importante nas bolas aéreas.

“Cheguei para somar. Se eu tiver em campo ou não, quero estar sempre somando. Cheguei para ajudar a equipe, os meus amigos da defesa. E também me cobrar e cobrar eles. A gente olha muito a defesa, mas também tem que olhar outras coisas. Cobrar do meia, do volante, do lateral, para que a zaga tenha segurança também. Às vezes, uma falta de atenção no meio ou na lateral estoura na defesa. Estou aqui para compartilhar minha experiência e também para ouvir”, apontou.

Veja a trajetória de Cacá

Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
1 de 7
Cacá está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vitória por Rodrigo Coca/Agência Corinthians

No elenco, o zagueiro disputará posição com Camutanga, Edu, Neris, Luan Cândido, Zé Marcos, além dos jovens Edenilson e Kauan. Acostumado a atuar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito em formações com linha de três defensores, amplia as opções táticas do técnico Jair Ventura, até por raramente se lesionar.

“Jogo em qualquer lugar que o treinador pedir. Tem bastante tempo que jogo pelo lado esquerdo, estou acostumado. Foi assim na minha passagem pelo Corinthians. Não é preferência, mas costume. Também jogo pela direita. É o que precisar. Fisicamente estou bem, me cuido bastante. Nunca tive lesão muscular. Minha lesão foi de quebrar a perna duas vezes, sendo uma como criança. Já quebrei a costela também. Agora, lesão muscular, eu nunca tive”, contou.

LEIA MAIS 

Onde assistir à Copa do Nordeste 2026: veja canais de transmissão

Vitória renova contrato de promessas da base até 2028 após destaque no Campeonato Baiano

Ídolo e campeão pelo Vitória fecha com rival do Leão na Série A

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Mesmo regularizado, Cacá não poderá disputar a final do Campeonato Baiano contra o Bahia, neste sábado (7), na Arena Fonte Nova. A expectativa é que a estreia aconteça no clássico seguinte, marcado para a próxima quarta-feira (11), pela Série A do Campeonato Brasileiro.

“Fico triste de não poder jogar essa final. Todo jogador que treina, trabalha, quer viver esses momentos. Quer aproveitar um jogo como esse. Vou estar lá acompanhando, vou para o vestiário, dar as minhas palavras de apoio. Se Deus quiser, na quarta-feira, no Ba-Vi do Brasileiro, vou estar lá para ajudar. O mais importante é a vitória”, concluiu o zagueiro.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - 'Que a torcida volte a acreditar em nós', pede zagueiro do Bahia antes de clássico contra o Vitória

'Que a torcida volte a acreditar em nós', pede zagueiro do Bahia antes de clássico contra o Vitória
Imagem - Onde assistir à Copa do Nordeste 2026: veja canais de transmissão

Onde assistir à Copa do Nordeste 2026: veja canais de transmissão
Imagem - Vitória renova contrato de promessas da base até 2028 após destaque no Campeonato Baiano

Vitória renova contrato de promessas da base até 2028 após destaque no Campeonato Baiano

MAIS LIDAS

Imagem - Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro
01

Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
03

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
04

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'