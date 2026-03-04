LEMBRA DELE?

Volante que deixou Vitória rumo à Europa vai parar na segunda divisão da China

Jogador se prepara para fazer estreia pelo Foshan Nanshi, da segunda divisão da China

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:00

Gabriel Bispo com a camisa do Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Dentro da lista de jogadores que o Vitória contrata após se destacarem no Campeonato Baiano, o volante Gabriel Bispo foi um dos que mais jogaram pelo time rubro-negro. Ele, que deixou a Toca do Leão rumo ao continente europeu, agora se prepara para fazer a sua estreia pelo Foshan Nanshi, da segunda divisão da China.

Gabriel Bispo não teve formação em categoria de base. Ao completar 20 anos, defendeu o Comercial de Ribeirão Preto (SP). Na sequência, fez um teste no Bahia de Feira e integrou a equipe feirense no Campeonato Baiano de 2019, chegando à final contra o Bahia. Chamou a atenção e foi contratado pelo Vitória, mas não conseguiu se firmar no time e representou o Leão em apenas oito jogos da Série B daquele ano.

No ano seguinte, na retomada do futebol após a longa paralisação, saiu por empréstimo para o Juventude. No clube gaúcho, jogou 30 partidas durante a temporada, sem gols marcados. Em 2021, jogou 37 partidas até maio e um gol feito antes de sair para a Europa defender as cores do Kuopion Palloseura, time da 1ª divisão da Finlândia.