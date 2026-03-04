Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Volante que deixou Vitória rumo à Europa vai parar na segunda divisão da China

Jogador se prepara para fazer estreia pelo Foshan Nanshi, da segunda divisão da China

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:00

Gabriel Bispo com a camisa do Vitória
Gabriel Bispo com a camisa do Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Dentro da lista de jogadores que o Vitória contrata após se destacarem no Campeonato Baiano, o volante Gabriel Bispo foi um dos que mais jogaram pelo time rubro-negro. Ele, que deixou a Toca do Leão rumo ao continente europeu, agora se prepara para fazer a sua estreia pelo Foshan Nanshi, da segunda divisão da China.

Gabriel Bispo não teve formação em categoria de base. Ao completar 20 anos, defendeu o Comercial de Ribeirão Preto (SP). Na sequência, fez um teste no Bahia de Feira e integrou a equipe feirense no Campeonato Baiano de 2019, chegando à final contra o Bahia. Chamou a atenção e foi contratado pelo Vitória, mas não conseguiu se firmar no time e representou o Leão em apenas oito jogos da Série B daquele ano.

Relembre a passagem de Gabriel Bispo pelo Vitória

Gabriel Bispo com a camisa do Vitória por Letícia Martins/EC Vitória
Gabriel Bispo com a camisa do Vitória por Denny Cesare/EC Vitória
Gabriel Bispo com a camisa do Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Gabriel Bispo com a camisa do Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Gabriel Bispo com a camisa do Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 5
Gabriel Bispo com a camisa do Vitória por Letícia Martins/EC Vitória

No ano seguinte, na retomada do futebol após a longa paralisação, saiu por empréstimo para o Juventude. No clube gaúcho, jogou 30 partidas durante a temporada, sem gols marcados. Em 2021, jogou 37 partidas até maio e um gol feito antes de sair para a Europa defender as cores do Kuopion Palloseura, time da 1ª divisão da Finlândia.

O meio-campista de 28 anos também tem passagens por Paysandu, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, seu último clube no Brasil antes de voltar a defender uma equipe estrangeira.

LEIA MAIS

Fábio Mota é citado em súmula da semifinal do Baiano: 'Querem tirar o Vitória'

Meia formado pelo Vitória lidera time para vaga na Série D: ‘Merecido demais’

Vitória confirma empréstimo de zagueiro contestado pela torcida

Ex-Vitória encanta e marca dois gols em estreia por clube estrangeiro

Cacá é apresentado e assume desafio na zaga do Vitória: 'Cheguei para somar'

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Vitória oficializa contratação de atacante Anderson Pato, destaque da Juazeirense

Vitória oficializa contratação de atacante Anderson Pato, destaque da Juazeirense
Imagem - CBF veta Bahia na Copa do Nordeste e sinaliza possível mudança no regulamento para 2027

CBF veta Bahia na Copa do Nordeste e sinaliza possível mudança no regulamento para 2027

MAIS LIDAS

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
01

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
03

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
04

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia