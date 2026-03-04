CAMPEÃO DE FORA

CBF veta Bahia na Copa do Nordeste e sinaliza possível mudança no regulamento para 2027

Atual campeão, Esquadrão não poderá defender o título nesta temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:30

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Bahia não poderá defender o título nesta temporada. A exclusão ocorre por conta de uma mudança no regulamento e no calendário do futebol brasileiro aprovada no ano passado, que impede clubes classificados para competições continentais de disputarem torneios regionais.

Como terminou a Série A de 2025 na sétima colocação, o Tricolor garantiu vaga na Pré-Libertadores e, consequentemente, já sabia que estaria fora do Nordestão em 2026. No entanto, a eliminação na segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América, diante do O'Higgins FC, deixou o clube fora não só da “Liberta”, mas também da Sul-Americana, sem calendário internacional nesta temporada.

Diante desse cenário, o Bahia realizou uma consulta institucional à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber se haveria possibilidade de inclusão na Copa do Nordeste. A resposta, porém, foi negativa.Durante o sorteio da fase de grupos da competição regional, na última terça-feira (3), o presidente da CBF, Samir Xaud, comentou sobre em entrevista ao ge.

“Nós não pensamos nisso, eu particularmente não pensei nisso, mas nós colocamos critérios. Não adianta um time estar jogando uma competição internacional e estar cruzando datas. Isso a gente vai estar analisando posteriormente. Aconteceu isso com o Bahia, mas pra essa edição não, nós vamos manter o que foi acordado e definido com o setor de competições”, disse o mandatário.

Também ao ge, o diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, indicou que o regulamento pode ser reavaliado ao fim do ciclo atual do calendário

“Todo o nosso calendário foi pensado para o próximo quadriênio. Todos os critérios foram ali apresentados e neles há a questão de que clubes que estão em competições da Conmebol não estão nos regionais. Então, em um primeiro momento, eu te digo que não. Mas, vamos esperar terminar todas as competições, vamos ver como ficou o ano para gente poder avaliar”, explicou.