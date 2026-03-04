Acesse sua conta
CBF veta Bahia na Copa do Nordeste e sinaliza possível mudança no regulamento para 2027

Atual campeão, Esquadrão não poderá defender o título nesta temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:30

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Bahia não poderá defender o título nesta temporada. A exclusão ocorre por conta de uma mudança no regulamento e no calendário do futebol brasileiro aprovada no ano passado, que impede clubes classificados para competições continentais de disputarem torneios regionais.

Como terminou a Série A de 2025 na sétima colocação, o Tricolor garantiu vaga na Pré-Libertadores e, consequentemente, já sabia que estaria fora do Nordestão em 2026. No entanto, a eliminação na segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América, diante do O'Higgins FC, deixou o clube fora não só da “Liberta”, mas também da Sul-Americana, sem calendário internacional nesta temporada.

Bahia x O'Higgins, pela 2ª fase da Libertadores

Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores

Diante desse cenário, o Bahia realizou uma consulta institucional à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber se haveria possibilidade de inclusão na Copa do Nordeste. A resposta, porém, foi negativa.Durante o sorteio da fase de grupos da competição regional, na última terça-feira (3), o presidente da CBF, Samir Xaud, comentou sobre em entrevista ao ge.

“Nós não pensamos nisso, eu particularmente não pensei nisso, mas nós colocamos critérios. Não adianta um time estar jogando uma competição internacional e estar cruzando datas. Isso a gente vai estar analisando posteriormente. Aconteceu isso com o Bahia, mas pra essa edição não, nós vamos manter o que foi acordado e definido com o setor de competições”, disse o mandatário.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

Também ao ge, o diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, indicou que o regulamento pode ser reavaliado ao fim do ciclo atual do calendário

“Todo o nosso calendário foi pensado para o próximo quadriênio. Todos os critérios foram ali apresentados e neles há a questão de que clubes que estão em competições da Conmebol não estão nos regionais. Então, em um primeiro momento, eu te digo que não. Mas, vamos esperar terminar todas as competições, vamos ver como ficou o ano para gente poder avaliar”, explicou.

Sem calendário internacional e fora do Nordestão, o Bahia volta as atenções para a decisão do Campeonato Baiano contra o Vitória, marcada para sábado (7), às 17h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Ao longo do restante do ano, o clube terá pela frente apenas as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

