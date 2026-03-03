Acesse sua conta
Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

Atleta ficou cerca de um mês emprestado ao Santa Clara, de Portugal

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:18

Marcos Victor está de volta ao Bahia
Marcos Victor está de volta ao Bahia

O Bahia confirmou nesta terça-feira (3) a reintegração do zagueiro Marcos Victor ao elenco principal para a sequência da temporada 2026. O defensor retorna após um breve período de empréstimo ao Santa Clara, de Portugal, e já participa normalmente das atividades no CT Evaristo de Macedo.

A decisão ocorre em meio a um cenário delicado no sistema defensivo. Kanu segue entregue ao departamento médico, enquanto David Duarte ainda cumpre etapa de transição física. Com isso, a volta de Marcos Victor é vista internamente como alternativa imediata para suprir as baixas no setor.

Apesar de já estar novamente integrado ao grupo, o zagueiro não poderá atuar no Campeonato Baiano. Como deixou o clube durante a disputa do estadual, ficou fora da lista de inscritos e não pode ser regularizado novamente na competição. Assim, o defensor passa a ficar à disposição de Rogério Ceni para a Série A e a Copa do Brasil, competições que compõem o calendário tricolor no restante da temporada.

Com Kanu e David Duarte fora de ação, Marcos Victor surge como a opção mais experiente entre os reservas da posição. Hoje, a defesa titular é formada por Gabriel Xavier e Ramos Mingo, enquanto os jovens Fredi e Luiz Gustavo, ambos sub-20, completam o grupo. Quando todos da posição estiverem a disponíveis, Ceni passará a contar com sete zagueiros no elenco.

Contratado junto ao Ceará por R$ 3,9 milhões no fim de 2022, foi o primeiro reforço da era Grupo City no clube. Em 2023, ganhou espaço sob o comando de Renato Paiva, mas perdeu sequência após uma lesão e com a chegada de Rogério Ceni.

Em 2024, foi emprestado ao Club Athletico Paranaense para a reta final do Brasileirão, atuando uma vez. No ano seguinte, voltou ao Ceará, onde encerrou a temporada como titular, com 17 partidas, um gol e uma assistência.

No Inicio 2026, disputou duas partidas pelo Bahia, ambas pelo estadual, antes de ser cedido. Desde que chegou ao Esquadrão, soma um total de 23 jogos com a camisa tricolor.

Bahia

