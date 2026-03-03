Acesse sua conta
Preocupa? Bahia tem desfalque de jogador titular em treino antes de Ba-Vi

Tricolor cumpre mais uma etapa de preparação para a final do Baianão no sábado (7), na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:16

Bahia cumpre mais um dia de treino antes de Ba-Vi
Bahia cumpre mais um dia de treino antes de Ba-Vi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia realizou o segundo treinamento da semana nesta terça-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, com foco no confronto contra o Vitória, marcado para o próximo sábado (7), na Arena Fonte Nova. A partida, marcada para começar às 17h, vai decidir quem se tornará o campeão do Baianão 2026.

O elenco do Esquadrão iniciou as atividades no campo 2 do CT com um trabalho físico comandado pelo preparador José Mário Campeiz. Na sequência, os atletas participaram de uma atividade de disputa de posse de bola em campo reduzido.

Por fim, o técnico Rogério Ceni comandou um treinamento tático, e fez correções de posicionamentos. O zagueiro Marcos Victor, chamado de volta pelo clube para reforçar o setor defensivo do Esquadrão, participou normalmente dos trabalhos.

Depois de reclamar de dores e ser substituído na semifinal contra o Juazeirense, Caio Alexandre ficou na academia e não participou dos treinos com bola. A ausência do volante no treinamento, no entanto, não preocupa para o clássico no final de semana.

Michel Araújo e David Duarte fizeram trabalho de transição nesta segunda-feira. Enquanto isso, Kanu, Gilberto e Ruan Pablo deram continuidade ao tratamento de suas lesões. O Bahia volta aos treinos na quinta-feira (5).

