Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

A expulsão do jogador impediu que o Shanghai Shenhua reagisse dentro de campo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:23

Rafael Ratão
Rafael Ratão Crédito: Letícia Martins/EC Bhia

O ex-atacante do Bahia Rafael Ratão foi um dos destaques negativos do Shanghai Shenhua, da China, após ser expulso ainda no primeiro tempo no confronto contra o Buriram United, pela fase de grupos da AFC Champions League Elite 2025/26. A equipe do antigo jogador tricolor perdeu por 2x0.

Apesar de ter recebido o cartão vermelho depois da equipe adversária construir a vantagem de dois gols, a expulsão do jogador impediu que o Shanghai Shenhua reagisse dentro de campo. O time chinês também conta com o atacante brasileiro Saulo Mineiro no elenco.

Rafael Ratão
Rafael Ratão
Rafael Ratão
Rafael Ratão
Rafael Ratão
Rafael Ratão
Rafael Ratão
Rafael Ratão
Contratado em 2023, o atacante atuou em 54 partidas pelo Bahia, com dez gols marcados e quatro assistências, sendo utilizado principalmente como opção saindo do banco de reservas. Na última temporada, porém, ganhou maior protagonismo ao defender o Cerezo Osaka, do Japão, por empréstimo, onde viveu o melhor momento da carreira.

No futebol japonês, Rafael Ratão foi o terceiro maior artilheiro da liga, com 18 gols, e encerrou a temporada com números expressivos: 23 gols e quatro assistências em 44 jogos. A transferência para o futebol chinês encerrou o vínculo do jogador com o Bahia e representa mais uma negociação internacional concretizada pelo clube.

