‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores

Wendel de Novais
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 20:32
O técnico Rogério Ceni negou que o Bahia tenha interesse em disputar a Copa do Nordeste após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores da América. Em entrevista após a vitória por 4 a 2 sobre a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, o treinador afirmou que não há interesse do clube em entrar na competição.
“Neste momento nós não temos interesse nenhum em jogar a competição. Não faz sentido, porque não temos calendário para isso. Desde o começo do ano foi definido que não iríamos disputar”, afirmou.
Bahia passou aperto para vencer a Juazeirense
Segundo Ceni, a decisão está ligada ao planejamento da temporada e ao calendário do clube, que já envolve atletas do elenco principal e jogadores das categorias de base. O treinador explicou que a participação na competição exigiria um esforço logístico que o Bahia não teria condições de cumprir neste momento.
“Nós já temos um sub-20 que disputa um Campeonato Brasileiro muito puxado, com vagas e rebaixamento. E temos atletas que transitam entre o profissional e a base. Não teríamos nem condições de montar um time para jogar”, disse.
O técnico ressaltou que gostaria de defender o título conquistado pelo clube, mas reforçou que a decisão de não disputar o torneio foi tomada antes do início da temporada. “Gostaria muito, porque fomos campeões e seria bom defender o título. Mas como desde o começo do ano foi definido que não jogaríamos, não tem por que entrar agora”, completou.
Com o triunfo, o Bahia garantiu vaga na final do Campeonato Baiano e agora aguarda o vencedor do confronto entre Vitória e Jacuipense. A decisão do estadual será disputada no próximo fim de semana, na Arena Fonte Nova.