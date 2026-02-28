Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores

Treinador explicou que participação nunca esteve nos planos da temporada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 20:32

Rogério Ceni em coletiva de imprensa
Rogério Ceni em coletiva de imprensa Crédito: Letícia Martins/E.C. Bahia

O técnico Rogério Ceni negou que o Bahia tenha interesse em disputar a Copa do Nordeste após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores da América. Em entrevista após a vitória por 4 a 2 sobre a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, o treinador afirmou que não há interesse do clube em entrar na competição.

“Neste momento nós não temos interesse nenhum em jogar a competição. Não faz sentido, porque não temos calendário para isso. Desde o começo do ano foi definido que não iríamos disputar”, afirmou.

Bahia passou aperto para vencer a Juazeirense

Bahia vai vencendo a Juazeirense por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia vai vencendo a Juazeirense por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia passou aperto para vencer a Juazeirense por Letícia Martins/E.C. Bahia
Bahia passou aperto para vencer a Juazeirense por Letícia Martins/E.C. Bahia
Bahia passou aperto para vencer a Juazeirense por Letícia Martins/E.C. Bahia
Bahia vai vencendo a Juazeirense por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia vai vencendo a Juazeirense por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia passou aperto para vencer a Juazeirense por Letícia Martins/E.C. Bahia
Bahia vai vencendo a Juazeirense por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 9
Bahia vai vencendo a Juazeirense por Letícia Martins/EC Bahia

Segundo Ceni, a decisão está ligada ao planejamento da temporada e ao calendário do clube, que já envolve atletas do elenco principal e jogadores das categorias de base. O treinador explicou que a participação na competição exigiria um esforço logístico que o Bahia não teria condições de cumprir neste momento.

“Nós já temos um sub-20 que disputa um Campeonato Brasileiro muito puxado, com vagas e rebaixamento. E temos atletas que transitam entre o profissional e a base. Não teríamos nem condições de montar um time para jogar”, disse.

O técnico ressaltou que gostaria de defender o título conquistado pelo clube, mas reforçou que a decisão de não disputar o torneio foi tomada antes do início da temporada. “Gostaria muito, porque fomos campeões e seria bom defender o título. Mas como desde o começo do ano foi definido que não jogaríamos, não tem por que entrar agora”, completou.

Com o triunfo, o Bahia garantiu vaga na final do Campeonato Baiano e agora aguarda o vencedor do confronto entre Vitória e Jacuipense. A decisão do estadual será disputada no próximo fim de semana, na Arena Fonte Nova.

Leia mais

Imagem - 'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

Imagem - Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão

Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão

Imagem - ‘Time sem vergonha’: Bahia encara Juazeirense sob protestos na Fonte Nova

‘Time sem vergonha’: Bahia encara Juazeirense sob protestos na Fonte Nova

Tags:

Bahia Rogério Ceni

Mais recentes

Imagem - 'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense
Imagem - Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão

Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão
Imagem - Vitória x Jacuipense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vitória x Jacuipense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil
02

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Imagem - Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro
03

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

Imagem - Simone Mendes sai de Dubai horas antes de hotel pegar fogo e desabafa: 'Podia estar no meio disso tudo'
04

Simone Mendes sai de Dubai horas antes de hotel pegar fogo e desabafa: 'Podia estar no meio disso tudo'