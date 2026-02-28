COLETIVA

‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores

Treinador explicou que participação nunca esteve nos planos da temporada

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 20:32

Rogério Ceni em coletiva de imprensa Crédito: Letícia Martins/E.C. Bahia

O técnico Rogério Ceni negou que o Bahia tenha interesse em disputar a Copa do Nordeste após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores da América. Em entrevista após a vitória por 4 a 2 sobre a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, o treinador afirmou que não há interesse do clube em entrar na competição.

“Neste momento nós não temos interesse nenhum em jogar a competição. Não faz sentido, porque não temos calendário para isso. Desde o começo do ano foi definido que não iríamos disputar”, afirmou.

Segundo Ceni, a decisão está ligada ao planejamento da temporada e ao calendário do clube, que já envolve atletas do elenco principal e jogadores das categorias de base. O treinador explicou que a participação na competição exigiria um esforço logístico que o Bahia não teria condições de cumprir neste momento.

“Nós já temos um sub-20 que disputa um Campeonato Brasileiro muito puxado, com vagas e rebaixamento. E temos atletas que transitam entre o profissional e a base. Não teríamos nem condições de montar um time para jogar”, disse.

O técnico ressaltou que gostaria de defender o título conquistado pelo clube, mas reforçou que a decisão de não disputar o torneio foi tomada antes do início da temporada. “Gostaria muito, porque fomos campeões e seria bom defender o título. Mas como desde o começo do ano foi definido que não jogaríamos, não tem por que entrar agora”, completou.