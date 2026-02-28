Acesse sua conta
Simone Mendes sai de Dubai horas antes de hotel pegar fogo e desabafa: 'Podia estar no meio disso tudo'

Região luxuosa de Dubai pegou fogo; ainda não há informação se incêndio tem relação com o conflito no Irã

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:23

Simone Mendes viajou com a família para Dubai
Simone Mendes viajou com a família para Dubai Crédito: Reprodução

A cantora Simone Mendes e a família deixaram Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, horas antes de um hotel na região luxuosa onde eles estavam pegar fogo. A artista publicou um vídeo nas redes sociais e contou sobre a situação. Neste sábado (28), Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, país vizinho ao que a cantora visitava. Ainda não há detalhes se o incêndio tem relação com os ataques. 

"Acabamos de chegar aqui em São Paulo. Depois que a gente pousou, ficamos sabendo que está tendo uma guerra no Irã. A gente acabou de ver uma notícia aqui, que um dos mísseis que lançaram lá, atingiu em Jumeirah Palm, que é onde nós estávamos. Mas graças ao bom Deus, a gente pegou o voo ontem, antes de tudo isso acontecer, antes de fechar os aeroportos, e nós chegamos em paz", disse Simone Mendes. 

As autoridades de Dubai confirmaram, neste sábado (28), que ocorreu um incêndio em um prédio em Palm Jumeirah, bairro de alto padrão formado por ilhas artificiais em formato de palmeira. A região é famosa e recebe turistas do mundo inteiro.

Equipes de resposta a emergências foram acionadas e o local foi isolado. Segundo agências internacionais, o hotel cinco estrelas Fairmont foi consumido pelas chamas após o que pode ter sido um ataque retaliatório iraniano.

"Nessas horas que a gente vê que Deus está nas nossas vidas. Muito obrigada, meu Deus. Aí tem horas que a ficha começa a cair, sabe? Você começa a dar um pânico, uma perda no coração. Você imagina que podia estar no meio de tudo. E as pessoas que a gente conheceu lá, que ficaram lá, enfim... Muito desesperador, gente", acrescentou a cantora. 

Ataques

O ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no início da manhã deste sábado (28), deixou 201 mortos e 747 feridos, segundo a imprensa iraniana com base em informações da rede humanitária Crescente Vermelho.

Após os ataques, o governo brasileiro divulgou uma nota em que condena a ação dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e em que defende a negociação entre as partes para evitar a escalada de hostilidades.

Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".

O governo diz ainda que as embaixadas brasileiras na região acompanham os desdobramentos das ações e recomenda que os brasileiros na região estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países em que estiverem.

