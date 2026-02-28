Ataques ao Irã fazem voos que saíram do Brasil retornarem após horas no ar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 16:03
Dois voos internacionais que partiram do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos na madrugada deste sábado (28) precisaram retornar ao Brasil após impactos provocados pelos ataques ao Irã. A informação foi confirmada ao g1 pela concessionária GRU Airport, responsável pela administração do terminal.
De acordo com a empresa, as aeronaves pertencem às companhias Emirates e Qatar Airways. Os voos tinham como destino as cidades de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, no Catar.
Ainda segundo o aeroporto, os aviões já estavam em rota internacional quando foi necessário interromper a viagem e retornar ao Brasil por questões relacionadas à segurança e às restrições no espaço aéreo do Oriente Médio.
Um dos casos envolveu o voo EK0262, da Emirates, que decolou de Guarulhos às 1h32 com destino a Dubai. A aeronave acabou desviada quando já se aproximava do continente africano e pousou novamente no aeroporto paulista às 14h53.
Além dos retornos, outros dois voos com destino a Doha foram cancelados neste sábado (28) e sequer chegaram a sair do Brasil. Conforme a GRU Airport, as decolagens estavam previstas para 11h50 e 20h25.
A situação ocorre em meio aos impactos provocados pelos ataques ao Irã, que afetaram rotas aéreas internacionais que atravessam o Oriente Médio. Companhias aéreas acompanham o cenário em tempo real e podem alterar trajetos ou suspender operações como medida preventiva de segurança.
Até a última atualização desta reportagem, a concessionária já havia confirmado os cancelamentos adicionais para a capital do Catar. Passageiros afetados pelas mudanças devem procurar diretamente as companhias aéreas para obter informações sobre remarcação de voos e assistência.