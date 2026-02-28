Acesse sua conta
Ataques ao Irã fazem voos que saíram do Brasil retornarem após horas no ar

Rotas para Dubai e Doha foram afetadas por questões de segurança no espaço aéreo do Oriente Médio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 16:03

EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã
EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã Crédito: Reprodução/TV Globo

Dois voos internacionais que partiram do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos na madrugada deste sábado (28) precisaram retornar ao Brasil após impactos provocados pelos ataques ao Irã. A informação foi confirmada ao g1 pela concessionária GRU Airport, responsável pela administração do terminal.

De acordo com a empresa, as aeronaves pertencem às companhias Emirates e Qatar Airways. Os voos tinham como destino as cidades de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, no Catar.

Ainda segundo o aeroporto, os aviões já estavam em rota internacional quando foi necessário interromper a viagem e retornar ao Brasil por questões relacionadas à segurança e às restrições no espaço aéreo do Oriente Médio.

Um dos casos envolveu o voo EK0262, da Emirates, que decolou de Guarulhos às 1h32 com destino a Dubai. A aeronave acabou desviada quando já se aproximava do continente africano e pousou novamente no aeroporto paulista às 14h53.

Além dos retornos, outros dois voos com destino a Doha foram cancelados neste sábado (28) e sequer chegaram a sair do Brasil. Conforme a GRU Airport, as decolagens estavam previstas para 11h50 e 20h25.

A situação ocorre em meio aos impactos provocados pelos ataques ao Irã, que afetaram rotas aéreas internacionais que atravessam o Oriente Médio. Companhias aéreas acompanham o cenário em tempo real e podem alterar trajetos ou suspender operações como medida preventiva de segurança.

Até a última atualização desta reportagem, a concessionária já havia confirmado os cancelamentos adicionais para a capital do Catar. Passageiros afetados pelas mudanças devem procurar diretamente as companhias aéreas para obter informações sobre remarcação de voos e assistência.

