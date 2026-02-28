MUNDO

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã neste sábado (28)



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:54

EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã Crédito: Reprodução/TV Globo

Várias companhias aéreas cancelaram voos na região do Oriente Médio, em meio a trocas de ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã neste sábado (28). Israel, Irã, Emirados Árabes e Catar fecharam seus espaços aéreos depois do início do conflito, provocando impactos em rotas internacionais e obrigando empresas a redirecionar ou suspender suas operações.

A Qatar Airways afirmou que está suspendendo temporariamente os voos em seu hub em Doha devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar seguindo ataques iranianos. A companhia aérea afirma que está trabalhando com as autoridades locais para apoiar os passageiros afetados pela paralisação e que espera atrasos quando os voos eventualmente forem retomados, mas não previu quando isso pode acontecer.

A Qatar Airways, de propriedade do governo, é uma das maiores companhias aéreas do Oriente Médio, transportando dezenas de milhões de passageiros, principalmente de longa distância, através do Catar para destinos em seis continentes.

Já a Turkish Airlines disse que está suspendendo voos para vários países do Oriente Médio. Voos para Líbano, Síria, Iraque, Irã e Jordânia serão suspensos até 2 de março, disse um oficial no X. Enquanto isso, voos para Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã serão suspensos até 28 de fevereiro. Outras cancelamentos podem ser anunciados, disse o oficial.

Segundo a Al Jazeera, a British Airways cancelou voos para Tel Aviv e Bahrein até 3 de março. "Estamos monitorando de perto a situação e tomamos a decisão operacional de cancelar nossos voos para Tel Aviv e Bahrein até e incluindo 3 de março e cancelamos o serviço de hoje para Amã", disse a companhia aérea em um comunicado.

A Emirates informou que vários de seus voos foram afetados pelo fechamento do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos e orientou os passageiros a verificarem o status de seus voos online. A holandesa KLM, por sua vez, já havia anunciado no início da semana que suspenderia voos de e para Tel Aviv a partir de domingo.