Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã neste sábado (28)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:54

EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã
EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã Crédito: Reprodução/TV Globo

Várias companhias aéreas cancelaram voos na região do Oriente Médio, em meio a trocas de ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã neste sábado (28). Israel, Irã, Emirados Árabes e Catar fecharam seus espaços aéreos depois do início do conflito, provocando impactos em rotas internacionais e obrigando empresas a redirecionar ou suspender suas operações.

A Qatar Airways afirmou que está suspendendo temporariamente os voos em seu hub em Doha devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar seguindo ataques iranianos. A companhia aérea afirma que está trabalhando com as autoridades locais para apoiar os passageiros afetados pela paralisação e que espera atrasos quando os voos eventualmente forem retomados, mas não previu quando isso pode acontecer.

A Qatar Airways, de propriedade do governo, é uma das maiores companhias aéreas do Oriente Médio, transportando dezenas de milhões de passageiros, principalmente de longa distância, através do Catar para destinos em seis continentes.

Já a Turkish Airlines disse que está suspendendo voos para vários países do Oriente Médio. Voos para Líbano, Síria, Iraque, Irã e Jordânia serão suspensos até 2 de março, disse um oficial no X. Enquanto isso, voos para Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã serão suspensos até 28 de fevereiro. Outras cancelamentos podem ser anunciados, disse o oficial.

Segundo a Al Jazeera, a British Airways cancelou voos para Tel Aviv e Bahrein até 3 de março. "Estamos monitorando de perto a situação e tomamos a decisão operacional de cancelar nossos voos para Tel Aviv e Bahrein até e incluindo 3 de março e cancelamos o serviço de hoje para Amã", disse a companhia aérea em um comunicado.

A Emirates informou que vários de seus voos foram afetados pelo fechamento do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos e orientou os passageiros a verificarem o status de seus voos online. A holandesa KLM, por sua vez, já havia anunciado no início da semana que suspenderia voos de e para Tel Aviv a partir de domingo.

A ITA Airways suspendeu os voos de e para Tel Aviv até 7 de março, e informou que deixará de utilizar o espaço aéreo de Israel, Líbano, Jordânia, Iraque e Irã até essa data. Além disso, os voos de e para Dubai estão suspensos até 1º de março.

Leia mais

Imagem - Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Imagem - Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Imagem - Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

Mais recentes

Imagem - Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada
Imagem - Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos
Imagem - Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'
01

Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
02

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil
03

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)