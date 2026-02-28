Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Balanço anterior registava 40 fatalidades no ataque à escola primária de Shajare Tayyebeh

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:45

Pessoas inspecionando os danos em um local atingido após ataques dos EUA e de Israel em Teerã, no Irã
Pessoas inspecionando os danos em um local atingido após ataques dos EUA e de Israel em Teerã, no Irã Crédito: Reprodução

Um ataque atribuído a Israel em uma escola primária em Minab, na província de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, no Irã, deixou pelo menos 51 mortos. A informação é da imprensa estatal do Irã.

O balanço anterior registava 40 mortes e 45 feridos no ataque à escola de Shajare Tayyebeh, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos neste sábado (28). A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã tem uma base na cidade.

Nem os EUA nem Israel ofereceram detalhes sobre a campanha militar deste sábado até agora. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao povo iraniano que "assuma o controle de seu governo" - um apelo extraordinário que sugeriu que os aliados poderiam estar buscando o fim da teocracia do país após décadas de tensões.

O ataque rapidamente se expandiu além do Irã. A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã disse que respondeu lançando uma "primeira onda" de drones e mísseis visando Israel, onde um alerta nacional foi emitido enquanto o exército dizia que derrubaria o fogo iraniano.

Enquanto isso, o Bahrein disse que um ataque com mísseis teve como alvo o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos EUA no reino insular. Testemunhas ouviram sirenes e explosões no Kuwait, lar do Exército Central dos EUA. Explosões também puderam ser ouvidas no Catar.

O Iraque e os Emirados Árabes Unidos fecharam seu espaço aéreo, e sirenes soaram na Jordânia. Estilhaços de um ataque à capital dos Emirados Árabes Unidos mataram uma pessoa, disse a mídia estatal, a primeira fatalidade conhecida no contra-ataque iraniano.

Os houthis apoiados pelo Irã no Iêmen, por sua vez, prometeram retomar ataques às rotas de navegação do Mar Vermelho e a Israel, de acordo com dois altos funcionários houthis. Eles falaram sob condição de anonimato porque não houve anúncio oficial da liderança houthi.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel - que considera o Irã seu arqui-inimigo - disse que o ataque conjunto foi para "remover uma ameaça existencial representada" pelo Irã. "Nossa operação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos", disse Netanyahu.

Os alvos na campanha israelense incluíam o exército do Irã, símbolos do governo e alvos de inteligência, de acordo com um oficial informado sobre a operação.

Em retaliação, o Irã lançou ataques contra Israel, levando vários hospitais israelenses a ativarem protocolos de emergência, incluindo a transferência de pacientes e cirurgias para instalações subterrâneas.

Tags:

Escolas Ataque Israel Irã

Mais recentes

Imagem - Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada
Imagem - Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã
Imagem - Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'
01

Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
02

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil
03

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)