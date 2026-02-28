Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Reza Pahlavi pediu a Trump que as forças 'exerçam a máxima cautela para proteger a vida dos civis'

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:15

Reza Pahlavi
Reza Pahlavi Crédito: Reprodução/X @PahlaviReza

O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, classificou o ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel à nação islâmica como uma 'intervenção humanitária'. Os países lançaram mísseis sobre a capital, Teerã, e outras partes do território durante a madrugada deste sábado, 28.

"Trata-se de uma intervenção humanitária; e seu alvo é a República Islâmica, seu aparato de repressão e sua máquina de matar; não o grande país e nação do Irã", escreveu em uma publicação feita no X neste sábado, 28. Ainda segundo Pahlavi, o bravo povo do Irã está "muito perto da vitória final".

Na mensagem, Pahlavi se dirige aos militares, policiais e forças de segurança do país, ao presidente Donald Trump e à população iraniana.

O príncipe herdeiro faz um apelo às para que as forças do país se "unam à nação" afirmando que seu "dever é defender o povo, e não um regime que mantém nossa pátria como refém por meio da repressão e do crime". E adverte que, caso isso não aconteça, "vocês afundarão com o navio naufragado de Khamenei e seu regime".

À Trump, Pahlavi pediu ao presidente que as forças "exerçam a máxima cautela para proteger a vida dos civis" afirmando que o povo iraniano é um aliado dos EUA.

Leia mais

Imagem - Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

Imagem - Trump pede que iranianos assumam o governo e alerta para 'morte certa' de quem resistir

Trump pede que iranianos assumam o governo e alerta para 'morte certa' de quem resistir

Imagem - Estados Unidos e Israel lançam ataque conjunto contra o Irã, que reage com mísseis

Estados Unidos e Israel lançam ataque conjunto contra o Irã, que reage com mísseis

Tags:

Eua Trump Israel Irã

Mais recentes

Imagem - Avião com carga de dinheiro sai da pista, invade avenida e deixa ao menos 20 mortos na Bolívia

Avião com carga de dinheiro sai da pista, invade avenida e deixa ao menos 20 mortos na Bolívia
Imagem - Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas
Imagem - Trump pede que iranianos assumam o governo e alerta para 'morte certa' de quem resistir

Trump pede que iranianos assumam o governo e alerta para 'morte certa' de quem resistir

MAIS LIDAS

Imagem - O momento da verdade chegou: Áries, Câncer, Escorpião e Aquário recebem uma orientação importante do Universo hoje (28 de fevereiro)
01

O momento da verdade chegou: Áries, Câncer, Escorpião e Aquário recebem uma orientação importante do Universo hoje (28 de fevereiro)

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro
03

Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro

Imagem - Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros
04

Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros