GRAVE ACIDENTE

Avião com carga de dinheiro sai da pista, invade avenida e deixa ao menos 20 mortos na Bolívia

Acidente com aeronave da Força Aérea ocorreu durante o pouso no aeroporto de El Alto, perto de La Paz

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:05

Avião militar carregado com notas de dinheiro derrapou na pista após o pouso Crédito: Reprodução

Um avião da Força Aérea da Bolívia sofreu um grave acidente na noite de sexta feira (27) ao pousar no Aeroporto Internacional de El Alto, na região metropolitana de La Paz. A aeronave saiu da pista, avançou sobre uma avenida movimentada e atingiu diversos veículos, deixando pelo menos 20 mortos e cerca de 30 feridos, segundo autoridades locais.

De acordo com o governo boliviano, o avião havia decolado de Santa Cruz e transportava uma carga de dinheiro que seria entregue ao Banco Central. O acidente ocorreu por volta das 18h no horário local, durante o procedimento de pouso. Após perder o controle, a aeronave percorreu cerca de um quilômetro fora da pista antes de colidir com carros, vans e micro ônibus que trafegavam pela via.

O chefe nacional do Corpo de Bombeiros, Pavel Tovar, afirmou que ao menos 15 veículos foram danificados e não descartou o aumento no número de vítimas fatais. Ele confirmou ainda que havia oito pessoas a bordo do avião, mas o estado de saúde dos tripulantes não havia sido divulgado até a última atualização. Entre os feridos, há menores de idade, segundo autoridades de saúde.

Equipes de resgate, bombeiros e forças de segurança foram mobilizadas para o local, que ficou parcialmente isolado. Os feridos foram encaminhados para hospitais de El Alto e de La Paz. O aeroporto teve suas operações suspensas para pousos e decolagens.

Após o acidente, policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar pessoas que tentavam recolher notas espalhadas na área. Doze indivíduos foram detidos. Diante da confusão, o Banco Central autorizou a incineração das caixas com cédulas. O governo informou que o dinheiro ainda não tinha valor legal, pois não havia recebido numeração oficial.

A aeronave envolvida seria um Lockheed C 130 Hercules, modelo militar de transporte utilizado por dezenas de países. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram o avião completamente destruído.