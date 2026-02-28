Avião com carga de dinheiro sai da pista, invade avenida e deixa ao menos 20 mortos na Bolívia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:05
Um avião da Força Aérea da Bolívia sofreu um grave acidente na noite de sexta feira (27) ao pousar no Aeroporto Internacional de El Alto, na região metropolitana de La Paz. A aeronave saiu da pista, avançou sobre uma avenida movimentada e atingiu diversos veículos, deixando pelo menos 20 mortos e cerca de 30 feridos, segundo autoridades locais.
De acordo com o governo boliviano, o avião havia decolado de Santa Cruz e transportava uma carga de dinheiro que seria entregue ao Banco Central. O acidente ocorreu por volta das 18h no horário local, durante o procedimento de pouso. Após perder o controle, a aeronave percorreu cerca de um quilômetro fora da pista antes de colidir com carros, vans e micro ônibus que trafegavam pela via.
O chefe nacional do Corpo de Bombeiros, Pavel Tovar, afirmou que ao menos 15 veículos foram danificados e não descartou o aumento no número de vítimas fatais. Ele confirmou ainda que havia oito pessoas a bordo do avião, mas o estado de saúde dos tripulantes não havia sido divulgado até a última atualização. Entre os feridos, há menores de idade, segundo autoridades de saúde.
Equipes de resgate, bombeiros e forças de segurança foram mobilizadas para o local, que ficou parcialmente isolado. Os feridos foram encaminhados para hospitais de El Alto e de La Paz. O aeroporto teve suas operações suspensas para pousos e decolagens.
Após o acidente, policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar pessoas que tentavam recolher notas espalhadas na área. Doze indivíduos foram detidos. Diante da confusão, o Banco Central autorizou a incineração das caixas com cédulas. O governo informou que o dinheiro ainda não tinha valor legal, pois não havia recebido numeração oficial.
A aeronave envolvida seria um Lockheed C 130 Hercules, modelo militar de transporte utilizado por dezenas de países. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram o avião completamente destruído.
As causas do acidente seguem sob investigação. A Força Aérea da Bolívia informou que as condições climáticas adversas na região podem ter contribuído para a tragédia.