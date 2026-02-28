MUNDO

Estados Unidos e Israel lançam ataque conjunto contra o Irã, que reage com mísseis

Explosões foram ouvidas em Teerã e ao menos outras quatro cidades do país

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:45

EUA e Israel realizam ataque coordenado contra o Irã Crédito: Reprodução/TV Globo

Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã na manhã deste sábado (28), com explosões registradas em Teerã e em pelo menos outras quatro cidades do país. Em resposta, o governo iraniano lançou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

Relatos das agências internacionais indicam que áreas próximas ao palácio presidencial e a estruturas utilizadas pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, foram impactadas. Segundo a agência estatal Fars, também houve explosões em Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah. O espaço aéreo iraniano foi fechado logo após os ataques.

Autoridades israelenses afirmaram que tanto Khamenei quanto o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, estavam entre os possíveis alvos da operação. Até o momento, não há confirmação oficial sobre danos, mortos ou feridos. A imprensa iraniana informou que Pezeshkian está em segurança, enquanto fontes disseram que Khamenei não se encontrava em Teerã no momento das explosões.

Do lado israelense, sirenes de alerta foram acionadas em diversas regiões após o disparo de mísseis iranianos. Há ainda relatos de explosões e alertas em países como Catar, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, onde existem bases militares dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, declarou em vídeo publicado nas redes sociais que o objetivo da ofensiva é destruir o programa nuclear iraniano e proteger os cidadãos americanos. Militares dos EUA afirmam que ação pode durar dias. O Pentágono classificou a operação como "fúria épica".

"Garantiremos que os representantes terroristas do regime não possam mais desestabilizar a região ou o mundo, e que o Irã não obtenha uma arma nuclear. Este regime aprenderá em breve que ninguém deve desafiar a força e o poder das forças armadas dos Estados Unidos", disse Trump em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Em Israel, o primeiro ministro Benjamin Netanyahu disse que a operação é para "eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irã". Ele também afirmou que a ação "criará condições para que o povo iraniano tome as responsabilidades do seu destino".

O ministro da Defesa, Israel Katz, descreveu o ataque como preventivo e decretou estado de emergência no país. Escolas e locais de trabalho foram fechados, com exceção de serviços essenciais, e o espaço aéreo israelense foi suspenso para voos civis.

A ofensiva ocorre após semanas de negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano. O último encontro havia sido realizado na quinta feira (26), em Genebra, e uma nova rodada estava prevista para a próxima semana. Os Estados Unidos defendem que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio, enquanto o governo iraniano sustenta que seu programa tem fins pacíficos voltados à produção de energia.