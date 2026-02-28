Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Itamaraty pediu aos envolvidos que respeitem o direito internacional

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11:07

Irã sofre ataque dos EUA e de Israel neste sábado
Irã sofre ataque dos EUA e de Israel neste sábado Crédito: Reprodução/X/@GlobeEyeNews

O governo brasileiro divulgou, neste sábado (28), uma nota em que condena o ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã e em que defende a negociação entre as partes para evitar a escalada de hostilidades.

Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".

O governo diz ainda que as embaixadas brasileiras na região acompanham os desdobramentos das ações e recomenda que os brasileiros na região estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países em que estiverem.

Leia a nota na íntegra

O Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje (28/2) por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região

O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil.

As embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares, com particular atenção às necessidades das comunidades brasileiras nos países afetados. Recomenda-se aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países onde morem ou se encontrem.

O Embaixador do Brasil em Teerã está em contato direto com a comunidade brasileira, a fim de transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.

Leia mais

Imagem - Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Imagem - Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Imagem - Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Tags:

Eua Brasil Ataque Israel Irã Itamaraty

Mais recentes

Imagem - Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã
Imagem - Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos
Imagem - Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'
01

Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
02

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil
03

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)