Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

China diz estar preocupada com ataques dos EUA contra o Irã e pede cessão da ofensiva militar

'A soberania nacional, a segurança e a integridade territorial do Irã deveriam ser respeitados', disse o Ministério das Relações Exteriores do país

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11:43

Pessoas inspecionando os danos em um local atingido após ataques dos EUA e de Israel em Teerã, no Irã
Pessoas inspecionando os danos em um local atingido após ataques dos EUA e de Israel em Teerã, no Irã Crédito: Reprodução

A China afirmou estar "amplamente preocupada" com os ataques militares realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, em breve comentário divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores em seu site. "A soberania nacional, a segurança e a integridade territorial do Irã deveriam ser respeitados", disse.

Pequim pediu uma cessão imediata das operações militares para prevenir uma escalada das tensões e a retomada de diálogos e negociações diplomáticas para "manter a paz e estabilidade no Oriente Médio".

A ofensiva americana-israelense neste sábado atingiu vários alvos em todo o território do Irã, mirando inclusive escritórios do Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Relatos circulando na mídia internacional sugerem que autoridades de alta patente de defesa do Irã morreram o ataque.

A nota chinesa não menciona o contra-ataque realizado pelo Irã contra bases militares dos Estados Unidos em outros países do Oriente Médio. A ofensiva foi direcionada aos Emirados Árabes Unidos, Catar, Síria, Kuwait, entre outros, deixando feridos e, em alguns casos, confirmações iniciais de mortes, incluindo de civis.

A troca de ataques entre EUA e Irã fechou aeroportos e cancelou voos em várias regiões do Golfo Pérsico.

Leia mais

Imagem - Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Imagem - Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Imagem - Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Escola no Irã é atingida em ataque atribuído a Israel; há pelo menos 51 mortos

Tags:

Eua Israel Estados Unidos Irã China

Mais recentes

Imagem - Admirável Mundo Novo: confira o guia para não se expor e manter a sua privacidade na era da inteligência artificial

Admirável Mundo Novo: confira o guia para não se expor e manter a sua privacidade na era da inteligência artificial
Imagem - Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada
Imagem - Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

Companhias aéreas cancelam voos no Oriente Médio após ataques ao Irã

MAIS LIDAS

Imagem - Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica
01

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
02

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro
03

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás