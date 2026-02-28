TENSÃO

Netanyahu diz ter indícios de que Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morreu em ataques

Primeiro-ministro de Israel afirmou que complexo usado por Khamenei foi destruído

Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 17:35

Aiatolá Ali Khamenei é considerado o líder supremo do Irã Crédito: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste sábado (28), que as forças israelenses destruíram o complexo do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Ele disse ainda haver indícios de que o líder iraniano provavelmente morreu.

Em pronunciamento, o premiê afirmou que o ataque atingiu o complexo usado por Khamenei. Segundo ele, há elementos que indicam que o líder supremo "não existe mais". Por enquanto, o governo do Irã não confirmou a morte de Khamenei. Ele não fez nenhuma aparição desde o ataque.

Netanyahu declarou ainda que a ofensiva matou comandantes da Guarda Revolucionária do Irã e altos funcionários ligados ao programa nuclear iraniano. Ele disse que "milhares de alvos" serão atacados nos próximos dias.

O ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no início da manhã deste sábado (28), deixou 201 mortos e 747 feridos, segundo a imprensa iraniana com base em informações da rede humanitária Crescente Vermelho.

Após os ataques, o governo brasileiro divulgou uma nota em que condena a ação dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e em que defende a negociação entre as partes para evitar a escalada de hostilidades.

Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".