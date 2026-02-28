Acesse sua conta
Veja quais oficinas cobravam R$ 20 mil de idosos por troca de pneu

Cerca de 80 vítimas foram identificadas e prejuízo é de R$ 600 mil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:58

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil Crédito: Shutterstock

Mais de 80 pessoas foram vítimas de um esquema criminoso em oficinas mecânicas no Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil do DF, o prejuízo ultrapassa R$ 600 mil. Os principais alvos eram idosos, que eram surpreendidos com cobranças abusivas e ameaças. Ao menos quatro estabelecimentos foram identificados. 

As listas das oficinas supostamente integrantes da organização criminosa foram divulgadas pela coluna Na Mira, do portal Metrópoles. O trabalho de investigação do esquema é feito pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e Fraudes (Corf) do Distrito Federal. Os comércios estão localizados na Asa Sul, no Sudoeste, em Taguatinga Sul e Santa Maria.

Oficinas que participavam do esquema 

  • José Pneus – CSD 6, lote 22 – Taguatinga Sul;
  • JK Pneus – CRS quadra 514, bloco C, loja 69 – Asa Sul;
  • Alemão Autocar – QMSW 02, conjunto B, lote 4, loja 1 – Sudoeste;
  • Satilus Pneus – Quadra AC 219, conjunto A, lote 3 – Santa Maria.

As lojas são comandadas por Maurício Fernando Saraiva de Oliveira, 59 anos, identificado como chefe da quadrilha, ainda segundo as informações da coluna. Ele foi um dos alvos da Operação Rota Scan III, deflagrada na última quinta-feira (26).

Esquema

De acordo com a polícia, as vítimas procuravam o estabelecimento para um reparo básico, mas eram induzidas a autorizar consertos desnecessários. Após o primeiro serviço, surgiam supostos “novos defeitos”, fazendo com que os orçamentos saltassem para valores entre R$ 15 mil e R$ 20 mil.

Quando questionavam as cobranças, os clientes eram pressionados, coagidos e, em alguns casos, ameaçados. O esquema, segundo a investigação, era marcado por fraude e intimidação, com foco em pessoas idosas, consideradas mais vulneráveis.

Ainda conforme a polícia, o aluguel da mansão onde o suspeito vivia custava cerca de R$ 20 mil por mês e era pago com recursos obtidos a partir dos golpes aplicados nas vítimas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás.

