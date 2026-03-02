FUTURO DEFINIDO

Veja os clubes baianos classificados para Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste de 2027

Com a final do Baianão definida, vários clubes do estado já sabem que competições vão disputar no ano que vem

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:05

Bola oficial do Campeonato Baiano Crédito: Reprodução

Com a definição da grande final do Campeonato Baiano, ficaram definidos também os critérios que apontam os representantes do estado nas principais competições regionais e nacionais de 2027. De acordo com o regulamento da Federação Bahiana de Futebol (FBF), o desempenho no Estadual é determinante para a distribuição das vagas.

Copa do Brasil 2027

A Bahia terá direito a quatro vagas na Copa do Brasil de 2027. Três delas ficam com os melhores colocados do Baianão 2026, enquanto a última pertence ao campeão da Copa Governador do Estado.

Finalistas do Estadual, Bahia e Vitória já asseguraram presença no torneio nacional. O Jacuipense, que terminou a primeira fase na terceira colocação, também garantiu classificação. A quarta vaga depende da realização da Copa Governador. Caso o torneio não aconteça, o posto será herdado pelo quarto colocado do Baianão, a Sociedade Desportiva Juazeirense.

Existe ainda um cenário alternativo: se Bahia e Vitória confirmarem participação na Série A em 2027 e entrarem diretamente em fase mais avançada da Copa do Brasil, suas vagas via Estadual serão repassadas aos clubes subsequentes na classificação, o que beneficiaria Juazeirense e o Jequié.

Veja como ficou a tabela da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026 1 de 10

Copa do Nordeste 2027

Para a Copa do Nordeste, a FBF conta com três vagas diretas. Duas já pertencem a Bahia e Vitória, por estarem na final do Campeonato Baiano. A terceira vaga será destinada ao clube baiano melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da CBF em 2026, desconsiderando a dupla Ba-Vi.

Há, porém, a possibilidade de mudanças. Se Bahia ou Vitória conquistarem vaga em competições da Conmebol (Libertadores ou Sul-Americana), podem abrir espaço no Nordestão. Nesse caso, a definição seguirá a ordem de classificação do Estadual, beneficiando Jacuipense ou Juazeirense.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026 1 de 20

Série D de 2027

Na Série D do Campeonato Brasileiro, a Bahia contará inicialmente com três representantes. As vagas são destinadas aos clubes mais bem posicionados no Campeonato Baiano que não estejam nas Séries A, B ou C do Brasileirão. Pelos critérios atuais, os classificados são Jacuipense, Juazeirense e Jequié.

O cenário, porém, ainda pode mudar. O Jacuipense — atual participante da Série D — pode conquistar o acesso à Série C nesta temporada. Caso isso aconteça, a vaga destinada ao clube na quarta divisão de 2027 será repassada ao Porto-BA, que também disputa a competição nacional neste ano.