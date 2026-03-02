Acesse sua conta
Veja os clubes baianos classificados para Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste de 2027

Com a final do Baianão definida, vários clubes do estado já sabem que competições vão disputar no ano que vem

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:05

Bola oficial do Campeonato Baiano
Bola oficial do Campeonato Baiano Crédito: Reprodução

Com a definição da grande final do Campeonato Baiano, ficaram definidos também os critérios que apontam os representantes do estado nas principais competições regionais e nacionais de 2027. De acordo com o regulamento da Federação Bahiana de Futebol (FBF), o desempenho no Estadual é determinante para a distribuição das vagas.

Copa do Brasil 2027

A Bahia terá direito a quatro vagas na Copa do Brasil de 2027. Três delas ficam com os melhores colocados do Baianão 2026, enquanto a última pertence ao campeão da Copa Governador do Estado. 

Finalistas do Estadual, Bahia e Vitória já asseguraram presença no torneio nacional. O Jacuipense, que terminou a primeira fase na terceira colocação, também garantiu classificação. A quarta vaga depende da realização da Copa Governador. Caso o torneio não aconteça, o posto será herdado pelo quarto colocado do Baianão, a Sociedade Desportiva Juazeirense.

Existe ainda um cenário alternativo: se Bahia e Vitória confirmarem participação na Série A em 2027 e entrarem diretamente em fase mais avançada da Copa do Brasil, suas vagas via Estadual serão repassadas aos clubes subsequentes na classificação, o que beneficiaria Juazeirense e o Jequié.

Veja como ficou a tabela da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026

1º colocado: Bahia (23 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
2º colocado: Vitória (16 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
3º colocado: Jacuipense (13 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
4º colocado: Juazeirense (13 pontos e classificado para semifinais) por Reprodução
5º colocado: Jequié (12 pontos) por Reprodução
6º colocado: Porto-BA (11 pontos) por Reprodução
7º colocado: Barcelona de Ilhéus (10 pontos) por Reprodução
8º colocado: Galícia (9 pontos) por Reprodução
9º colocado: Bahia de Feira (9 pontos e rebaixado) por Reprodução
10º colocado: Atlético de Alagoinhas (3 pontos e rebaixado) por Reprodução
Copa do Nordeste 2027

Para a Copa do Nordeste, a FBF conta com três vagas diretas. Duas já pertencem a Bahia e Vitória, por estarem na final do Campeonato Baiano. A terceira vaga será destinada ao clube baiano melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da CBF em 2026, desconsiderando a dupla Ba-Vi.

Há, porém, a possibilidade de mudanças. Se Bahia ou Vitória conquistarem vaga em competições da Conmebol (Libertadores ou Sul-Americana), podem abrir espaço no Nordestão. Nesse caso, a definição seguirá a ordem de classificação do Estadual, beneficiando Jacuipense ou Juazeirense.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
Série D de 2027

Na Série D do Campeonato Brasileiro, a Bahia contará inicialmente com três representantes. As vagas são destinadas aos clubes mais bem posicionados no Campeonato Baiano que não estejam nas Séries A, B ou C do Brasileirão. Pelos critérios atuais, os classificados são Jacuipense, Juazeirense e Jequié.

O cenário, porém, ainda pode mudar. O Jacuipense — atual participante da Série D — pode conquistar o acesso à Série C nesta temporada. Caso isso aconteça, a vaga destinada ao clube na quarta divisão de 2027 será repassada ao Porto-BA, que também disputa a competição nacional neste ano.

Se o Porto igualmente garantir o acesso, abrirá uma nova vaga, que passará ao Barcelona de Ilhéus, conforme a ordem de classificação do Estadual.

