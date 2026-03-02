Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla ex-Ba-Vi é decisiva em clássico por final de campeonato estadual

Atacante e meia fizeram os gols do Sport em empete em 3x3 contra o Naútico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:00

Yuri Castilho e Yago Felipe por Bahia e Vitória
Yuri Castilho e Yago Felipe por Bahia e Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV e Felipe Oliveira/ECB

Uma dupla bastante conhecida do futebol baiano foi protagonista no clássico entre Sport e Náutico, no último domingo (1º), na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Com passagem marcante pelo futebol da Bahia, Iury Castilho e Yago Felipe marcaram os gols do time rubro-negro no empate por 3x3, em uma partida movimentada e cheia de reviravoltas.

O primeiro gol da dupla saiu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Iury Castilho subiu bem para cabecear e deixar o placar em 1x1. No segundo tempo, o atacante voltou a balançar as redes, novamente para empatar o confronto, desta vez em 2x2. Já nos minutos finais, Yago Felipe marcou o que parecia ser o gol da vitória, mas a equipe ainda sofreu o empate antes do apito final.

Relembre a passagem de Iury Castilho pelo Vitória

Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/ EC Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Iury Castilho com a camisa do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
1 de 15
Iury Castilho com a camisa do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Relembre a passagem da dupla no futebol baiano

Iury Castilho teve uma passagem curta, porém marcante, pelo Vitória. Em 34 partidas, marcou oito gols e foi peça importante na campanha do título da Série B de 2023. No ano seguinte, também integrou o elenco campeão estadual, marcando gol decisivo no primeiro jogo da final.

Após perder espaço com a mudança na comissão técnica, deixou o clube em agosto de 2024. Em seguida, acertou com o Mirassol, onde participou da campanha de acesso à Série A. Depois, passou pelo Coritiba antes de retornar ao Nordeste nesta temporada.

Relembre a passagem de Yago Felipe pelo Bahia

Yago Felipe por Rafael Rodrigues
Yago Felipe por Letícia Martins / ECBahia
Yago Felipe por Tiago Caldas /EC Bahia
Yago Felipe por Tiago Caldas
Yago Felipe por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Yago Felipe por Rafael Rodrigues

Revelado pelo Figueirense, Yago Felipe chegou ao Vitória em 2017 e foi peça importante na campanha de permanência na Série A. Ao todo, disputou 89 partidas, com 16 gols e quatro assistências.

Após deixar o clube, acumulou passagens por Goiás e Fluminense antes de reforçar o Bahia em 2023. Pelo tricolor baiano, fez 66 jogos, com dois gols e uma assistência. Na última temporada, foi emprestado ao Mirassol e, em 2026, acertou com a equipe pernambucana após ficar livre no mercado.

LEIA MAIS 

Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C

Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

Veja os clubes baianos classificados para Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste de 2027

Copa do Nordeste 2026: sorteio será nesta terça, com Vitória e sem o Bahia

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Mais recentes

Imagem - Ex-Bahia estreia com derrota por novo clube em clássico tradicional

Ex-Bahia estreia com derrota por novo clube em clássico tradicional
Imagem - Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C

Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C
Imagem - Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março