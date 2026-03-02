Dupla ex-Ba-Vi é decisiva em clássico por final de campeonato estadual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de março de 2026 às 22:00
Uma dupla bastante conhecida do futebol baiano foi protagonista no clássico entre Sport e Náutico, no último domingo (1º), na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Com passagem marcante pelo futebol da Bahia, Iury Castilho e Yago Felipe marcaram os gols do time rubro-negro no empate por 3x3, em uma partida movimentada e cheia de reviravoltas.
O primeiro gol da dupla saiu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Iury Castilho subiu bem para cabecear e deixar o placar em 1x1. No segundo tempo, o atacante voltou a balançar as redes, novamente para empatar o confronto, desta vez em 2x2. Já nos minutos finais, Yago Felipe marcou o que parecia ser o gol da vitória, mas a equipe ainda sofreu o empate antes do apito final.
Relembre a passagem de Iury Castilho pelo Vitória
Iury Castilho teve uma passagem curta, porém marcante, pelo Vitória. Em 34 partidas, marcou oito gols e foi peça importante na campanha do título da Série B de 2023. No ano seguinte, também integrou o elenco campeão estadual, marcando gol decisivo no primeiro jogo da final.
Após perder espaço com a mudança na comissão técnica, deixou o clube em agosto de 2024. Em seguida, acertou com o Mirassol, onde participou da campanha de acesso à Série A. Depois, passou pelo Coritiba antes de retornar ao Nordeste nesta temporada.
Relembre a passagem de Yago Felipe pelo Bahia
Revelado pelo Figueirense, Yago Felipe chegou ao Vitória em 2017 e foi peça importante na campanha de permanência na Série A. Ao todo, disputou 89 partidas, com 16 gols e quatro assistências.
Após deixar o clube, acumulou passagens por Goiás e Fluminense antes de reforçar o Bahia em 2023. Pelo tricolor baiano, fez 66 jogos, com dois gols e uma assistência. Na última temporada, foi emprestado ao Mirassol e, em 2026, acertou com a equipe pernambucana após ficar livre no mercado.