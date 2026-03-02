PÉ ESQUERDO

Ex-Bahia estreia com derrota por novo clube em clássico tradicional

O lateral foi escolhido para iniciar o confronto como titular e atuou durante todos os 90 minutos do confronto

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:00

O ex-lateral esquerdo do Bahia Camilo Candido começou a sua segunda passagem pelo Nacional, do Uruguai, com o pé esquerdo. Em sua estreia pela equipe tricolor, o time uruguaio enfrentou o Peñarol em um clássico tradicional no país sul-americano e foi derrotado por 1x0.

Camilo Candido foi escolhido para iniciar o confronto como titular e atuou durante todos os 90 minutos do confronto. O atleta, inclusive, foi advertido com um cartão amarelo durante a partida, que foi decidida a favor do time aurinegro com o gol marcado pelo atacante Matías Arezo.

Aos 30 anos, Camilo Candido já esteve no futebol brasileiro. Em 2023, emprestado pelo Nacional, do Uruguai, ele disputou 19 jogos pelo Bahia, então treinado pelo português Renato Paiva, marcando um gol e dando duas assistências. Depois disso, o lateral foi negociado com o Cruz Azul, do México.