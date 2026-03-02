Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia estreia com derrota por novo clube em clássico tradicional

O lateral foi escolhido para iniciar o confronto como titular e atuou durante todos os 90 minutos do confronto

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:00

Lateral Camilo Cándido treinou pela primeira vez no Bahia
Lateral Camilo Cándido durante treino pelo Bahia Crédito: Rafael Machaddo/EC Bahia

O ex-lateral esquerdo do Bahia Camilo Candido começou a sua segunda passagem pelo Nacional, do Uruguai, com o pé esquerdo. Em sua estreia pela equipe tricolor, o time uruguaio enfrentou o Peñarol em um clássico tradicional no país sul-americano e foi derrotado por 1x0.

Camilo Candido foi escolhido para iniciar o confronto como titular e atuou durante todos os 90 minutos do confronto. O atleta, inclusive, foi advertido com um cartão amarelo durante a partida, que foi decidida a favor do time aurinegro com o gol marcado pelo atacante Matías Arezo.

Relembre a passagem de Camilo Cándido pelo Bahia

Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Rafael Machaddo/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Rafael Machaddo/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira
1 de 9
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Aos 30 anos, Camilo Candido já esteve no futebol brasileiro. Em 2023, emprestado pelo Nacional, do Uruguai, ele disputou 19 jogos pelo Bahia, então treinado pelo português Renato Paiva, marcando um gol e dando duas assistências. Depois disso, o lateral foi negociado com o Cruz Azul, do México.

A temporada 2023 foi a primeira do jogador fora do Uruguai. Ele estava no Nacional desde 2021 e, antes, havia passado por Liverpool Montevideo e Rampla Juniors, todos do seu país de origem. Pelo Esquadrão, Cándido viveu um período de titularidade, mas perdeu a posição para Luciano Juba na reta final do Brasileirão. Assim, terminou o ano na reserva.

LEIA MAIS

Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

Futuro atacante do Bahia recebe uma garrafada durante clássico na Argentina

Dupla entra em fase de transição e pode reforçar o Bahia na decisão contra o Vitória

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores

Mais recentes

Imagem - Dupla ex-Ba-Vi é decisiva em clássico por final de campeonato estadual

Dupla ex-Ba-Vi é decisiva em clássico por final de campeonato estadual
Imagem - Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C

Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C
Imagem - Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

Ex-atacante do Bahia é expulso ainda no primeiro tempo e prejudica clube estrangeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março