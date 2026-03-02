FUTEBOL

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

Tricolor é o mandante do confronto por ter feito a melhor campanha do Baianão

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:50

Arena Fonte Nova será o palco da final única Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu dia e horário para a final do Campeonato Baiano. Bahia e Vitória decidem o título estadual às 17h de sábado (7), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Tricolor é o mandante do confronto por ter feito a melhor campanha do Baianão.

O Bahia chega à final com oito triunfos e dois empates em dez jogos. Com 23 pontos no campeonato, o Esquadrão atingiu a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano desde 2018, quando o atual formato foi adotado. Já o Vitória venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu um único jogo, justamente contra o Bahia.

Em caso de empate ao final do tempo regulamentar, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis. O clássico terá transmissão ao vivo da TVE, emissora detentora dos direitos da competição.