BAIANÃO 2026

Que susto! Vitória vence nos pênaltis e está na final

Após empate em 1x1 contra a Jacuipense, Leão vence por 4x2 nas penalidades e pega o Bahia na final

Moyses Suzart

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:16

Vitória x Jacuipense Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O que começou eletrizante, com o Leão aguerrido, terminou com uma classificação sofrida e que poderia ser evitada. Até os 15 minutos, o Vitória estava enfurecido e parecia que era dia de goleada, até Caíque cometer uma falta infantil e ser expulso. Depois daquilo, o jogo esfriou, o Vitória lutou contra o relógio para manter a vantagem no placar, apesar da desvantagem numérica. No segundo tempo, não resistiu, viu a Jacuipense empatar e incendiar as semifinais do Baianão. No final, o pesadelo para qualquer torcida: disputa dos pênaltis. Para o time do interior, era mais um desafio, já que venceu na Copa do Brasil, na última quarta-feira, também na disputa de penalidades. Para o Vitória, a pressão toda nas costas. Que pressão? Todos os jogadores do Leão converteram e a classificação foi selada, mesmo com susto.

Depois de um empate em tempo normal, em 1x1, Leão venceu a Jacuipense nas penalidades, por 4x2, assegurando vaga na final contra o rival Bahia, próximo fim de semana, na Fonte Nova. O Bahia leva a vantagem do mando de campo pela campanha. O Vitória não sofreu na disputa de pênaltis. Na primeira cobrança, Thiaguinho cobrou e fez, no meio. Kayzer foi o primeiro a cobrar a favor do Leão. O autor do gol meteu uma bomba no meio, sem chance para o goleiro, que levou o gol mesmo sem pular. Alison Daniel perdeu o dele, com bela defesa de Arcanjo, na ponta do pé. Osvaldo fez o dele, deixando o Vitória na frente. Vicente, deslocando Lucas, fez. Cantalapiedra, também no meio, ampliou. Flavinho, cheio de catimba, bateu com displicência e Arcanjo buscou. A última cobrança, de Marinho, decretou a classificação do Leão.

O jogo

O Vitória parecia uma besta enjaulada em busca de uma presa. Mal o juizão deu o apito inicial, o Vitória, com o devido ‘la ele’, queria abocanhar a Jacuipense sem nenhum pudor. Com menos de um minuto de jogo, Baralhas soltou uma bomba, que só não foi um golaço por conta da bela defesa de Marcelo. Mas não teve jeito. Aos 3 minutos, o Leão mostrou que não estava com fome de gols. Após confusão na área, Mateuzinho chutou errado, mas acabou prestando uma bela assistência para Kayzer, que fez o giro e abriu o placar.

Parecia fácil, extremamente fácil. Ao menos até uma jogada infantil mudar a cara do jogo. Aos 15 minutos da etapa inicial, Caíque achou que estava jogando futebol americano e cometeu uma falta que seria expulso até no Super Bowl. O VAR indicou, o árbitro deu vermelho, o suficiente para todo elenco do Vitória perder a cabeça e culpar o trio de arbitragem pelo lance em que o único culpado foi Caíque. Vale reforçar que o lance foi no meio-campo, sem nenhuma necessidade sequer para fazer falta.

O que parecia tranquilo, se tornou um desespero. Minutos depois da expulsão, a Jacuipense, que no meio da semana conseguiu se classificar na Copa do Brasil, carimbou o travessão. O Vitória, ao invés de focar na partida, começou a marcar o árbitro. Tudo era reclamação e o juizão punia com amarelo. No fim do primeiro tempo, três jogadores do Vitória já estavam amarelados.

Mesmo com um a menos desde os 15 minutos, o Vitória conseguiu esfriar a cabeça e controlou o jogo. Kayzer quase amplia, inclusive. Aos 41, Martínez ganhou jogada pela esquerda e cruzou. Renato Kayzer dominou livre, mas Talisca conseguiu afastar. Apesar da vantagem numérica, fora a bola na trave, a Jacupa não criou chances claras de gol e o primeiro tempo terminou com o Leão brigando com a arbitragem. Mesmo sendo o autor do gol, Kayzer elegeu outro destaque: “Todo protagonismo foi do árbitro, sem dúvida. Chamou atenção dele pro jogo”, resumiu Kayzer, no intervalo.

O segundo tempo não começou no mesmo ritmo do primeiro. O Vitória não se expôs, por motivos óbvios. Mesmo assim, com a cabeça mais no lugar, conseguiu equilibrar, mesmo com a desvantagem numérica em campo. Aos 7 minutos, Erick tentou uma cobrança de falta, mas isolou. Aos 10, Thiaguinho, da Jacupa, tentou de longe, mas sem grandes perigos. O jogo ficou bem chatinho. O Vitória sem se arriscar, enquanto a Jacuipense não conseguia aproveitar o jogador a mais.

Aos 13 minutos, Kayzer fez boa jogada e deixou Ramon, que bateu cruzado, mas esbarrou no goleiro dos visitantes. Até então, foi a melhor chance da etapa complementar. Cinco minutos depois, a Jacuipense também perdeu com Vinícius. Mas aos 20 minutos, o castigo. A Jacuipense furou a defesa do Vitória e igualou tudo. Pedro Henrique, que saiu do banco de reservas, recebeu um cruzamento na área e fez o dele, de cabeça.