Ex-seleção inglesa desembarca para assinar com time do Brasileirão

Meia-atacante inglês desembarcou neste domingo, já tem pré-contrato e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:28

Lingard pela Seleção da Inglaterra
Lingard pela Seleção da Inglaterra Crédito: Reprodução

Jesse Lingard já está no Brasil para fechar os últimos detalhes e assinar contrato com o Corinthians válido até o fim de 2026. O meia-atacante inglês, de 33 anos, desembarcou em Guarulhos na madrugada deste domingo para realizar exames médicos e concluir o acordo.

Livre no mercado após deixar o FC Seoul, da Coreia do Sul, o jogador avançou na negociação depois de firmar um pré-contrato com o clube paulista no sábado, segundo o Globo Esporte. Caso os exames e a documentação sejam aprovados, o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias, com forte possibilidade de divulgação já na segunda-feira.

Ao chegar, Lingard foi recepcionado pelo gerente de futebol Renan Bloise. Questionado sobre os motivos que o levaram ao clube, preferiu deixar a resposta para depois: "Vou falar depois", afirmou. Ele disse em seguida que estava feliz com o acerto e não se furtou de usar a saudação “Vai, Corinthians!” ao sair. 

A contratação recebeu o aval do técnico Dorival Júnior e passou pela aprovação interna do departamento de futebol. O atleta também foi oferecido a outros clubes - inclusive ao Remo - e a equipes do exterior, mas optou pelo projeto apresentado pelo Timão.

Na carreira, Lingard construiu sua trajetória principalmente no Manchester United, onde ficou por aproximadamente 20 anos, incluindo a formação nas categorias de base. Atuou ainda por Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County e West Ham antes de defender o FC Seoul.

Ao todo, soma 417 jogos disputados, com 83 gols marcados e 39 assistências. Entre os títulos conquistados estão a Copa da Inglaterra (2015/16), a Supercopa da Inglaterra (2016), a Copa da Liga Inglesa (2016/17) e a Liga Europa (2016/17).

Ele já compartilhou campo com o futuro companheiro de Corinthians, Memphis Depay, nos tempos de Manchester United. Entre 2015 e 2016, os dois atuaram juntos em 31 partidas.

