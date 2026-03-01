VALE VAGA

Vitória recebe Jacuipense dentro do Barradão em disputa por final do Baianão

Rubro-negro e Leão do Sisal se enfrentam neste domingo (1), a partir das 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:00

Vitória recebe o Jacuipense no Barradão para buscar vaga na final do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Baiano chega em seus últimos jogos e o Vitória está no páreo pela vaga na final do torneio estadual. O único obstáculo separando o Leão de chegar à última partida é o Jacuipense, que enfrenta o rubro-negro neste domingo (1), no Barradão. Quando a bola rolar, a partir das 17h, quem vencer se tornará o segundo finalista da competição.

A partida será disputada com mando da equipe rubro-negra pelo desempenho do time durante a primeira fase do Baianão. O Vitória terminou com a segunda melhor campanha, com 16 pontos somados em nove partidas. Com três pontos a menos, o Jacuipense se classificou apenas na última rodada, quando venceu o Bahia de Feira por 3x1.

Na história do retrospecto entre as duas equipes, quem leva a melhor são os mandantes do confronto da vez. Em 12 jogos disputados, o Leão da Barra venceu cinco vezes, enquanto empatou em quatro confrontos e perdeu três vezes para o Leão do Sisal. Com o Vitória jogando dentro de casa, os rubro-negros venceram três confrontos, empataram em três e perderam apenas uma vez.

Titular do Vitória na partida, o lateral direito Mateus Silva projetou o confronto contra o Jacuipense e destacou o objetivo de fazer uma grande partida para conseguir a vaga na decisão do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro precisa vencer o jogo para passar de fase, uma vez que empate leva o duelo para os pênaltis.

“Depende muito do que o jogo vai pedir. Se é um jogo que vamos ficar mais ofensivo ou defensivo. Vai depender do momento do jogo. Acredito que a equipe deles é bastante qualificada, até por isso está na semifinal do Baiano. Temos que respeitar a equipe deles, mas impor nosso jogo dentro de casa, diante de nossa torcida, para sair vitorioso na semifinal”, explicou.

Para a partida, o técnico Jair Ventura vai contar com os retornos do zagueiro Edu e do centroavante Renato Kayzer. Enquanto o primeiro se recuperou de lesão, o segundo foi poupado da 9ª rodada por desgaste físico. Em contrapartida, o treinador está tendo que lidar com lesões neste início de temporada.

Com pouco mais de dois meses de calendário e 12 partidas disputadas, o clube já teve 12 jogadores diferentes entregues ao departamento médico — um dado preocupante, especialmente diante de uma temporada longa, que se estende até o início de dezembro.

Quem evolui no processo de recuperação é o centroavante Renzo López, que já está em fase de transição após se recuperar de uma fratura na coluna e com retorno previsto em breve. Por outro lado, seguem sob cuidados médicos os zagueiros Zé Marcos, Luan Cândido e o jovem Kauan, o lateral Nathan Mendes, o volante Dudu e o atacante Pedro Henrique, que ainda realiza trabalho de recondicionamento físico.