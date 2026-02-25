MAIS REFORÇOS

Vitória negocia contratação de atacante destaque do Baianão

Outros times monitoram o atleta, mas o clube baiano está otimista em poder contar com os serviços do jogador

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:12

Atacante Anderson Pato negocia com o Vitória Crédito: Divulgação/Juazeirense

Visando reforçar o elenco comandando pelo técnico Jair Ventura, o Vitória está no mercado buscando novos jogadores para o time. Esse é o caso do atacante Anderson Pato, da Juazeirense. O Leão negocia a contratação em definitivo do jogador de 23 anos, que foi um dos destaques do Campeonato Baiano pelo Cancão de Fogo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.

Vitória e Juazeirense estão classificados para as semifinais do torneio estadual e disputam seus jogos neste final de semana. A intenção é de que a liberação do jogador aconteça apenas após a participação do Cancão de Fogo terminar. Outros times monitoram o atleta, mas o clube baiano está otimista em poder contar com os serviços do jogador.

O atacante chamou a atenção da diretoria rubro-negra após se destacar no Campeonato Baiano deste ano com dois gols marcados e duas assistências. O jogador, inclusive, teve participação direta na classificação de seu time para a semifinal contra o Bahia, já que balançou a rede uma vez e deu um passe para gol na última rodada contra o Porto, jogo que deixou a Juazeirense dentro do G-4 da competição.

Além dos números absolutos, Pato foi o terceiro jogador do torneio com mais dribles certos (31), o que representou 75% de acerto de todas as fintas que tentou durante a competição. No confronto contra o Vitória pela primeira fase, inclusive, o atleta foi a principal válvula de escape do time no jogo, o que chamou a atenção da direção rubro-negra. Com a aproximação da Copa do Nordeste, a aposta em Pato segue a lógica de reforçar o time que vai começar o Nordestão.

A contratação de Anderson Pato seria mais para a lista de apostas do Vitória de jogadores que se destacaram no estadual. Em um passado recente, o Rubro-negro apostou em Felipe Cardoso, Pablo, Welder, Vicente, Dionísio, Miller, Thiaguinho, Van, Gabriel Bispo, Ronan e outros. Dos citados, apenas Pablo ainda tem vínculo com o Leão.

O Leão pode ser apenas a terceira equipe profissional defendida pelo jovem de 23 anos. Antes de ser contratado pela equipe de Juazeiro, o jogador somente tinha defendido o Galícia em 2024. Ao todo, o atacante tem 18 jogos completos por times profissionais, com os dois tentos e os dois passes para gols anotados neste ano. Sem ter sido formado como atleta em categorias de base, Pato foi para o futebol amador.

No ano passado, disputou o Campeonato Baiano Intermunicipal pela equipe de Simões Filho. Durante a competição, também foi um dos destaques. O jogador marcou cinco vezes no torneio, sendo o vice-artilheiro do time. A equipe de Simões Filho chegou até as quartas de final, sendo eliminados para o time de Cachoeira.

Caso a negociação se concretize e Anderson Pato assine, o atacante seria o 13º reforço do clube para a temporada. No ataque da equipe rubro-negra, o treinador Jair Ventura ainda conta com Matheuzinho, Erick, Aitor Cantalapiedra, Lucas Silva, Diego Tarzia, Fabri, Pablo e Osvaldo como opções para as beiradas da equipe, posições em que o jogador se sente mais confortável em atuar.