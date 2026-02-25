FOI, MAS JÁ VOLTOU

Zagueiro retorna ao Bahia após menos de um mês emprestado; entenda o motivo

Marcos Victor está de volta a compor o elenco do Esquadrão após passagem relâmpago pelo Santa Clara, de Portugal

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19:13

Marcos Victor Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia acertou o retorno do zagueiro Marcos Victor menos de um mês após o empréstimo ao Clube Desportivo Santa Clara, de Portugal. Sem sequer entrar em campo pelo clube europeu, o defensor de 24 anos já está em Salvador após o Tricolor acionar cláusula contratual e solicitar sua volta diante dos desfalques no sistema defensivo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Puco. O Bahia recorreu ao mercado interno para suprir as ausências no setor: David Duarte e Kanu estão machucados, e o técnico conta atualmente com Gabriel Xavier e Ramos Mingo, além dos jovens Fredi e Luiz Gustavo, ambos de 19 anos.

Relembre a passagem de Marcos Victor pelo Bahia 1 de 5

Apesar de já estar integrado novamente ao elenco, Marcos Victor não pode atuar na fase final do Campeonato Baiano nem no confronto desta quarta-feira (25), válido pela segunda fase prévia da Copa Libertadores da América, porque não está inscrito. Caso o Bahia avance na competição continental, o zagueiro poderá ser relacionado nas próximas etapas.

Em 2026, o zagueiro chegou a disputar duas partidas pelo Bahia, ambas pelo Campeonato Baiano, antes de sercedido. Contratado em 2023, ele foi o primeiro reforço da era Grupo City no clube. Naquela temporada, ganhou sequência sob o comando de Renato Paiva, mas perdeu espaço após uma lesão. Desde que chegou ao Esquadrão, soma 23 partidas com a camisa tricolor.