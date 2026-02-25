SÓ O TRIUNFO INTERESSA

Com força da Fonte Nova, Bahia encara O'Higgins pela Libertadores para reverter desvantagem

Tricolor perdeu o jogo de ida por 1x0 e precisa vencer para passar de fase na competição internacional

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 04:00

Torcida e Fonte Nova são trunfos do Bahia para passar do O'Higgins na Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia já voltou a ter como rotina participar de competições internacionais, mas agora precisa se superar para conseguir a classificação para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores. O sonho tricolor, no entanto, passa por reverter a derrota para o O'Higgins na última semana. Para conseguir o tão sonhado objetivo de chegar à fase de grupos da competição, a Arena Fonte Nova receberá novamente mais um jogo decisivo nesta quarta-feira (25), a partir das 19h.

Derrotado por 1x0 na primeira partida, o Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar à próxima fase no tempo normal. Caso vença por qualquer placar com um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Qualquer tropeço elimina o time baiano. Portanto, só um triunfo interessa para o Tricolor.

Na Copa Libertadores, o Esquadrão disputou 25 jogos ao longo da história, com um retrospecto positivo. Foram 10 triunfos, oito empates e sete derrotas no recorte, o que equivale a um aproveitamento de 50,6%. Nesse cenário, o clube marcou 28 gols e sofreu 24. O primeiro duelo foi disputado em 1960, na derrota por 3x0 para o San Lorenzo, da Argentina, em jogo das quartas de final.

Se o apoio da torcida pode ser determinante para acabar com a vantagem da equipe chilena, o próprio retrospecto do Esquadrão jogando dentro de casa é um motivo para os tricolores criarem expectativa. Foram 12 jogos na competição com o Bahia como mandante. Desse recorte, apenas duas derrotas. Nos outros 10 jogos, foram oito triunfos e dois empates, um aproveitamento de 75%.

Vencendo a partida, uma sequência negativa do clube em competições internacionais seria quebrada. Nos últimos seis jogos por Libertadores e Copa Sul-Americana, o Tricolor saiu de campo com cinco derrotas e um empate. Esses resultados renderam eliminações nesses dois torneios.

Principal novidade para o segundo confronto contra o O'Higgins, o meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na partida de ida, destacou que o time precisa apenas se concentrar em jogar bola. Com isso em mente, o capitão acredita que o Bahia está preparado para avançar na competição.

“Temos que fazer nosso jogo, focar no que a gente pode fazer. Esquecer árbitro, esquecer catimba, focar no que a gente tem treinado e contar com nossa torcida para fazer um grande jogo e reverter a situação”, disse

“Acho que estamos preparados. A gente já viu no primeiro jogo, o juiz deixou seguir, teve poucas faltas. Então temos que nos impor fisicamente, mesmo que não seja nosso forte. A gente tem condições, já mostrou isso em outros jogos. E junto com a imposição física, a qualidade, tranquilidade e o trabalho em equipe. Temos tudo para fazer um grande jogo”, complementou o jogador, que será titular no lugar de Erick.

Essa não deve ser a única mudança no time titular em relação ao primeiro jogo. O lateral Gilberto precisou ser operado por uma apendicite e Roman Gomez assuma a posição mais uma vez. O volante Caio Alexandre e o centroavante Everaldo também estão cotados para iniciar o confronto.

Além do lateral direito, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Kanu, Michel Araujo, David Duarte e Ruan Pablo. O quarteto continua em recuperação de problemas físicos e não joga.