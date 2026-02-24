Desfalcado, Bahia finaliza preparação para decisão contra o O’Higgins na Libertadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:12
O Bahia está pronto para o confronto mais importante da temporada até aqui. Desfalcado, o Tricolor realizou manhã desta terça-feira (24) o segundo e último treino em preparação para enfrentar o O’Higgins, pela partida de volta da segunda fase preliminar da Libertadores, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
As atividades começaram na academia, sob o comando do preparador físico José Mário Campeiz. Na sequência, o elenco foi ao gramado para um treino de posse de bola em campo reduzido.
Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o O'Higgins
Depois, os jogadores participaram de um trabalho tático com duas equipes, momento em que o técnico Rogério Ceni fez ajustes de posicionamento e passou orientações específicas para a partida decisiva. O treino foi finalizado com cobranças de faltas e pênaltis, fundamento que pode ser determinante caso a vaga seja definida nas penalidades.
Pensando na Libertadores, o Bahia poupou seus principais jogadores na vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, pela última rodada do Campeonato Baiano, no último fim de semana. Com o time descansado, a equipe ainda conta com o retorno do meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão no jogo de ida e deve reassumir a titularidade.
Por outro lado, o técnico Rogério Ceni ganhou um problema de última hora: o lateral-direito Gilberto foi diagnosticado com apendicite e está fora da partida. Com isso, Roman Gomez deve começar entre os titulares. Além dele, seguem em tratamento no departamento médico Kanu, David Duarte, Michel Araujo e Ruan Pablo, que continuam como desfalques para o duelo decisivo.
Agora, diante de sua torcida, o Bahia aposta na força da Fonte Nova para buscar a virada e seguir vivo na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Após ser derrotado por 1x0 no jogo de ida, no Chile, o Esquadrão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta à próxima fase.