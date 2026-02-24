Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Desfalcado, Bahia finaliza preparação para decisão contra o O’Higgins na Libertadores

A partida será disputada nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:12

Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins
Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia está pronto para o confronto mais importante da temporada até aqui. Desfalcado, o Tricolor realizou manhã desta terça-feira (24) o segundo e último treino em preparação para enfrentar o O’Higgins, pela partida de volta da segunda fase preliminar da Libertadores, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

As atividades começaram na academia, sob o comando do preparador físico José Mário Campeiz. Na sequência, o elenco foi ao gramado para um treino de posse de bola em campo reduzido.

Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o O'Higgins

Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins por Rafael Rodrigues/ECB
Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins por Rafael Rodrigues/ECB
Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins por Rafael Rodrigues/ECB
Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 4
Último treino do Bahia antes do duelo contra o O'Higgins por Rafael Rodrigues/ECB

Depois, os jogadores participaram de um trabalho tático com duas equipes, momento em que o técnico Rogério Ceni fez ajustes de posicionamento e passou orientações específicas para a partida decisiva. O treino foi finalizado com cobranças de faltas e pênaltis, fundamento que pode ser determinante caso a vaga seja definida nas penalidades.

Pensando na Libertadores, o Bahia poupou seus principais jogadores na vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, pela última rodada do Campeonato Baiano, no último fim de semana. Com o time descansado, a equipe ainda conta com o retorno do meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão no jogo de ida e deve reassumir a titularidade.

LEIA MAIS 

Metrô Bahia reforça operação para jogo entre Bahia e O'Higgins na Arena Fonte Nova

Meia que decepcionou no Bahia vira chave na carreira e briga por título inédito

Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados

Bahia anuncia venda de volante Rezende para clube chinês

Retorno de Everton Ribeiro é trunfo do Bahia para virar contra o O’Higgins na Libertadores

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni ganhou um problema de última hora: o lateral-direito Gilberto foi diagnosticado com apendicite e está fora da partida. Com isso, Roman Gomez deve começar entre os titulares. Além dele, seguem em tratamento no departamento médico Kanu, David Duarte, Michel Araujo e Ruan Pablo, que continuam como desfalques para o duelo decisivo.

Agora, diante de sua torcida, o Bahia aposta na força da Fonte Nova para buscar a virada e seguir vivo na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Após ser derrotado por 1x0 no jogo de ida, no Chile, o Esquadrão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta à próxima fase.

Tags:

Bahia Libertadores

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico
Imagem - Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Onda de violência no México preocupa Fifa e pode afetar a Copa do Mundo de 2026; entenda

Onda de violência no México preocupa Fifa e pode afetar a Copa do Mundo de 2026; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta