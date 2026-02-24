Acesse sua conta
Onda de violência no México preocupa Fifa e pode afetar a Copa do Mundo de 2026; entenda

Entidade monitora situação em Jalisco e admite, nos bastidores, que partidas da repescagem previstas para março podem ser transferidas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:43

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo

A onda recente de violência no estado de Jalisco, no México, acendeu um sinal de alerta na Fifa a poucos meses da repescagem para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornal The New York Times, um alto funcionário da entidade, sob condição de anonimato, admitiu que o cenário de instabilidade gerou discussões internas sobre a manutenção dos jogos marcados para março, em Guadalajara.

A preocupação surgiu após confrontos, bloqueios e incêndios registrados na região, desencadeados por uma grande operação das forças de segurança mexicanas contra o crime organizado. Nos bastidores, a avaliação é de que, caso não haja garantias concretas de segurança para jogadores, comissões técnicas, dirigentes e torcedores, as partidas podem ser transferidas.

Após a repercussão do tema, a Fifa adotou um discurso mais cauteloso. Em nota, um porta-voz afirmou que seria “equivocado” classificar o momento como de preocupação grave e reforçou a confiança na capacidade organizacional dos três países-sede do Mundial de 2026 — México, Estados Unidos e Canadá. Ainda assim, evitou assegurar de forma definitiva que os compromissos da repescagem serão mantidos em território mexicano.

“A situação em Jalisco está sendo acompanhada de perto, em diálogo constante com as autoridades locais e federais”, afirmou o representante, destacando que a entidade seguirá as orientações oficiais relacionadas à segurança pública.

Guadalajara tem papel estratégico no planejamento da Copa. Além de receber jogos da fase de grupos do Mundial, a cidade está prevista para sediar um torneio de repescagem intercontinental no fim de março — considerado internamente como um teste operacional importante antes da competição principal.

Diante do agravamento do cenário, autoridades mexicanas decretaram alerta máximo, suspenderam grandes eventos e ampliaram a presença da Guarda Nacional e do Exército na região metropolitana. O governo local aposta em uma rápida estabilização para afastar as incertezas em torno do evento.

Por enquanto, a Fifa evita falar em mudanças oficiais. No entanto, a mensagem interna é clara: se a segurança não estiver plenamente garantida, até partidas já previstas no calendário poderão ser reavaliadas.

Tags:

México Copa do Mundo 2026

