Marido se revolta com decisão do VAR e acaba esfaqueado pela esposa

Caso ocorreu durante jogo entre Napoli e Atalanta

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:55

VAR Crédito: Shutterstock

O que era para ser apenas mais uma tarde comum de futebol na Serie A acabou se transformando em um grave caso de violência doméstica em Nápoles, na Itália. Um torcedor do Napoli, de 40 anos, foi esfaqueado pela própria esposa enquanto assistia à partida entre Atalanta e Napoli, disputada no domingo (22). O caso ocorreu no bairro de Capodimonte, na cidade de Nápoles.

Segundo informações das autoridades locais e relatos divulgados pela imprensa italiana, o episódio começou após uma decisão polêmica do árbitro de vídeo (VAR). Durante o confronto, um pênalti inicialmente marcado para o Napoli foi anulado após revisão.

Revoltado com a decisão, o torcedor passou a gritar e xingar em frente à televisão, uma reação comum entre fãs apaixonados por futebol. No entanto, de acordo com os investigadores, a esposa do homem, de 35 anos, teria interpretado os gritos como ofensas direcionadas a ela.

A discussão verbal rapidamente escalou. Conforme apontam os relatos, a mulher teria ameaçado o marido e exigido que ele deixasse o cômodo. Diante da recusa, ela teria arremessado uma tesoura contra ele.

Na sequência, a mulher foi até a cozinha e retornou com uma faca. Após uma primeira tentativa sem sucesso, conseguiu atingir o marido na lateral do corpo. Durante o tumulto, outros objetos cortantes também teriam sido lançados pela sala, sendo que um deles ficou cravado na parede.

Mesmo ferido, o torcedor conseguiu acionar os serviços de emergência e pedir uma ambulância. Ele foi encaminhado a um hospital, onde os médicos confirmaram que seu estado é grave, mas não há risco de morte.