Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Sem atuar há duas temporadas, meia-atacante lida com problemas físicos e já trata a carreira como passado

  • Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:42

Luan jogou pela última vez no Vitória Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O silêncio de Luan Guilherme fora dos gramados tem sido mais eloquente que qualquer anúncio oficial. Aos 32 anos - completa 33 em março - o meia-atacante não atua profissionalmente há duas temporadas e, nos bastidores, já encara o futebol como parte do passado. Embora não tenha planos de voltar a jogar, ele não pretende fazer anúncio no momento, segundo reportagem do GloboEsporte.

Pessoas próximas ao jogador relatam que ele se cansou da rotina intensa da profissão e do ambiente que envolve o futebol, especialmente das cobranças constantes por desempenho, que considera exageradas. A ideia, segundo interlocutores, é se afastar sem alarde e, apenas em um momento oportuno, comunicar publicamente a decisão.

Relembre a passagem de Luan pelo Vitória

Contratado como um dos principais reforços para a temporada de 2024 pelo Esporte Clube Vitória, Luan chegou ao clube após sair do Grêmio sem contrato por Divulgação
A passagem de Luan pelo Vitória foi bastante curta: durou cerca de 95 dias desde a assinatura até a rescisão do contrato por Divulgação
Durante o período, o meia-atacante disputou apenas seis partidas oficiais, com um total de aproximadamente 188 minutos em campo por Victor Ferreira / EC Vitória
Deu sua principal contribuição com uma assistência na vitória sobre o Treze, pela Copa do Nordeste - única partida como titular por Divulgação
Mesmo sem gols pela equipe rubro-negra, Luan deixou o clube com título no Campeonato Baiano, conquistado na temporada por Divulgação
1 de 5
Contratado como um dos principais reforços para a temporada de 2024 pelo Esporte Clube Vitória, Luan chegou ao clube após sair do Grêmio sem contrato por Divulgação

A última vez que Luan entrou em campo foi em 27 de março de 2024, no triunfo do Vitória por 3 a 1 sobre o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. Atuou por 69 minutos e deu uma assistência. Desde então, rompeu com a rotina de jogos e treinos, passou a se dedicar à administração de investimentos e tem aproveitado o tempo com viagens frequentes - principalmente para Miami, nos Estados Unidos - ao lado de amigos.

O desgaste não é apenas emocional. Segundo a reportagem, o meia-atacante convive com dores no quadril que chegam a incomodá-lo em tarefas simples do dia a dia, como entrar e sair do carro. Soma-se a isso uma lesão crônica no tornozelo, que o acompanha há anos. As limitações físicas pesam na reflexão sobre uma eventual volta, sobretudo diante da avaliação de que seria remota a chance de recuperar o alto nível que já apresentou.

O cenário atual é bem diferente de outros momentos da carreira, quando propostas chegavam em grande volume. Hoje, o interesse de clubes é praticamente inexistente. Ainda assim, caso surja uma oferta considerada irrecusável dentro de um projeto esportivo estruturado e competitivo, a situação poderia ser reavaliada. 

Também não há disposição para atuar em equipes de menor expressão, sem estrutura adequada, onde a responsabilidade pelos resultados recaia quase exclusivamente sobre ele. Desde 2022, Luan participou de apenas 22 partidas, período marcado por queda física e técnica que afastou interessados em investir na continuidade da carreira.

Revelado nas categorias de base do Tanabi, com passagens por América-SP e Catanduvense, Luan ganhou projeção nacional no Grêmio, onde viveu o auge e acumulou números expressivos ao longo da trajetória: são 397 jogos como profissional, com 87 gols e 47 assistências. Depois, vestiu as camisas de Sport Club Corinthians Paulista, Santos Futebol Clube e, por fim, do Vitória.

Procurado, o jogador não respondeu aos contatos. Pessoas que gerenciam sua carreira evitam cravar o fim definitivo e mantêm um discurso cauteloso, ainda com esperança de convencê-lo a tentar mais uma vez. Nos bastidores, porém, cresce a percepção de que o retorno aos gramados profissionais é cada vez menos provável.

