Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Maysa Polcri
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:15
A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, registrou o terceiro maior volume de chuva do país. O registro foi feito no domingo (23) e consta no ranking divulgado diariamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município registrou 88 milímetros (mm) em 24 horas. Lençóis só aparece atrás de Iguape (SP), que teve 102.6 mm, e Santa Cruz (RJ), que registrou 101 mm. A cidade baiana de Guanambi, localizada no centro-sul do estado, aparece em quarto lugar, com 75.8 mm registrados. Salvador registrou 33 mm, segundo os dados do instituto.
Lençois-BA, na Chapada Diamantina
Lençóis e Guanambi estão entre as cidades brasileiras sob alerta laranja de chuvas intensas do Inmet. O aviso começou às 8h52 desta segunda-feira (23) e segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27).
O alerta contempla ainda cidades localizadas nos estados Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, além do Distrito Federal.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e de raios, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.