TEMPORAL

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Mais de 80 milímetros foram registrados no domingo (23), segundo o Inmet

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:15

Cidade fica localizada na Chapada Diamantina Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, registrou o terceiro maior volume de chuva do país. O registro foi feito no domingo (23) e consta no ranking divulgado diariamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município registrou 88 milímetros (mm) em 24 horas. Lençóis só aparece atrás de Iguape (SP), que teve 102.6 mm, e Santa Cruz (RJ), que registrou 101 mm. A cidade baiana de Guanambi, localizada no centro-sul do estado, aparece em quarto lugar, com 75.8 mm registrados. Salvador registrou 33 mm, segundo os dados do instituto.

Lençóis e Guanambi estão entre as cidades brasileiras sob alerta laranja de chuvas intensas do Inmet. O aviso começou às 8h52 desta segunda-feira (23) e segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27).

O alerta contempla ainda cidades localizadas nos estados Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, além do Distrito Federal.