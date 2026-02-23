HERÓI IMPROVÁVEL

Jogador emprestado pelo Vitória marca no fim e elimina Santos de Neymar no Paulistão

O volante fez o gol da vitória do Novorizontino contra o Peixe

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:55

Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A eliminação do Santos no Campeonato Paulista teve um roteiro cruel para o torcedor alvinegro — e um personagem inesperado com ligação direta ao futebol baiano. Emprestado pelo Vitória, o volante Léo Naldi foi o responsável pelo gol da vitória do Novorizontino, que decretou a queda do Peixe nas quartas de final.

Mesmo com nomes como Neymar e Gabriel Barbosa em campo, o Santos acabou superado pelo Grêmio Novorizontino no último domingo (22), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Após empate em 1x1 no tempo regulamentar, a decisão caminhava para os pênaltis — até que Naldi apareceu no último lance.

Aos 95 minutos do segundo tempo, Vinícius Paiva fez jogada individual pela esquerda e levantou na área. Livre de marcação, o camisa 18 subiu e testou firme, no canto de Gabriel Brazão, garantindo a vitória e a classificação do Novorizontino. Um golpe tardio e definitivo que transformou o volante em herói no interior paulista.

O detalhe é que Naldi ainda pertence ao Vitória. Contratado em 2024 junto à Ponte Preta por cerca de R$ 3 milhões, o jogador não conseguiu se firmar no clube baiano. Foram 28 partidas com a camisa rubro-negra, com maior sequência no Campeonato Brasileiro, mas sem protagonismo. Nesta temporada, acabou cedido por empréstimo ao Novorizontino até o fim de 2026.

