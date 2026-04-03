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Hugo Calderano avança para quartas da Copa do Mundo de tênis de mesa

Brasileiro derrotou o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 3 de abril de 2026 às 19:13

Hugo Calderano na final do WTT de Macau Crédito: Divulgação/WTT

Hugo Calderano está nas quartas de final da Copa do Mundo de tênis de mesa. O brasileiro alcançou a classificação após derrotar o japonês Shunsuke Togami, nesta sexta-feira (3) na Galaxy Arena, em Macau (China), pelo placar de 4 sets a 3 (parciais de 11/6, 8/11, 4/11, 11/4, 10/12, 11/4 e 11/9).

Calderano, atual número três do mundo da modalidade, está em busca do bicampeonato na competição. Em abril do ano passado, o brasileiro faturou o inédito título da Copa do Mundo de Macau, tornando-se o primeiro mesa-tenista das Américas a conseguir a façanha. Na ocasião ele superou os principais cabeças de chave do torneio, até então vencido apenas por asiáticos e europeus.