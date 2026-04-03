FUTEBOL

Fora da Copa? Goleiro da Seleção Brasileira se pronuncia após fala de treinador

Técnico Arne Slot descartou atleta em jogos decisivos contra City e PSG

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:03

Alisson Becker pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

O goleiro Alisson Becker se pronunciou nesta sexta-feira (3), após o técnico Arne Slot afirmar que o jogador seguirá fora de combate por mais tempo e só deve retornar aos gramados no fim da temporada europeia. Alisson disse, no entanto, que pode estar recuperado em abril. A convocação final para a Copa será feita em 18 de maio.

"Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril", escreveu o goleiro do Liverpool em seu perfil no X, antigo Twitter.

O goleiro não entra em campo desde o dia 18 de março, quando atuou na partida de ida contra o Galatasaray, pelas oitavas de final da competição europeia. No jogo de volta, ele ficou fora da lista de relacionados devido a uma lesão muscular na coxa direita, problema que não teve maiores detalhes divulgados pelo clube inglês.

Alisson Becker pela Seleção Brasileira 1 de 7

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), o técnico Arne Slot descartou a presença do brasileiro em compromissos decisivos do clube. "Ele também não participará dos jogos do Paris Saint-Germain. Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. No final da temporada, esperamos que ele esteja em forma novamente", afirmou.