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Fora da Copa? Goleiro da Seleção Brasileira se pronuncia após fala de treinador

Técnico Arne Slot descartou atleta em jogos decisivos contra City e PSG

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:03

Alisson Becker pela Seleção Brasileira
Alisson Becker pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

O goleiro Alisson Becker se pronunciou nesta sexta-feira (3), após o técnico Arne Slot afirmar que o jogador seguirá fora de combate por mais tempo e só deve retornar aos gramados no fim da temporada europeia. Alisson disse, no entanto, que pode estar recuperado em abril. A convocação final para a Copa será feita em 18 de maio. 

"Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril", escreveu o goleiro do Liverpool em seu perfil no X, antigo Twitter. 

O goleiro não entra em campo desde o dia 18 de março, quando atuou na partida de ida contra o Galatasaray, pelas oitavas de final da competição europeia. No jogo de volta, ele ficou fora da lista de relacionados devido a uma lesão muscular na coxa direita, problema que não teve maiores detalhes divulgados pelo clube inglês.

Alisson Becker pela Seleção Brasileira

Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
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Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), o técnico Arne Slot descartou a presença do brasileiro em compromissos decisivos do clube. "Ele também não participará dos jogos do Paris Saint-Germain. Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. No final da temporada, esperamos que ele esteja em forma novamente", afirmou. 

A temporada europeia de futebol terminará em maio, com os principais torneios definindo seus campeões. A final da Europa League ocorre no dia 20, em Istambul, enquanto o último confronto da UEFA Champions League está agendado para o dia 30. Já a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com partida entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. 

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