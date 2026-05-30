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Bahia x Botafogo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (30), às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:30

Bahia 1x0 Botafogo - 7ª rodada Série A 2025
Bahia 1x0 Botafogo - 7ª rodada Série A 2025 Crédito: Letícia Martins/ECB

Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo marca o último compromisso das equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo e coloca frente a frente dois clubes separados por apenas um ponto na tabela. Pressionado, o Esquadrão tenta encerrar a sequência de oito jogos sem vencer, enquanto o Glorioso chega embalado pela classificação na Sul-Americana e busca se aproximar do G-5.

Onde assistir Bahia x Botafogo ao vivo

A partida entre Bahia e Botafogo terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
1 de 16
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia

O Bahia vive momento delicado na temporada. A derrota por 3x2 para o Coritiba, fora de casa, ampliou para oito jogos a sequência sem triunfos do Tricolor, sendo seis partidas sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da fase ruim, o Bahia segue próximo da zona de classificação para a Libertadores e ocupa a 8ª posição, com 23 pontos.

Para o confronto, Ceni terá o retorno importante do goleiro Ronaldo, recuperado de luxação no cotovelo direito, reassumindo a vaga de Léo Vieira, que sofreu grave lesão no joelho e está fora do restante da temporada.

No meio-campo, Erick volta após cumprir suspensão e deve retomar a titularidade. Já Acevedo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bahia ainda segue sem Luciano Juba, lesionado, além do atacante Ruan Pablo, em transição física.

Botafogo

O Botafogo chega em alta após vencer o Caracas por 3x1, na Venezuela, resultado que garantiu ao clube a melhor campanha da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.

No Brasileirão, porém, o Glorioso empatou em 1x1 com o São Paulo na última rodada e aparece na 10ª colocação, com 22 pontos, apenas um atrás do Bahia.

O técnico Franclim Carvalho deve promover o retorno de jogadores poupados no compromisso continental. O único desfalque confirmado é o meia Joaquín Correa, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

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Prováveis escalações de Bahia x Botafogo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Gilberto), David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria (Kike Olivera ou Ademir), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Botafogo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 18ª rodada
  • Data: Sábado, 30 de maio de 2026
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: TV Globo e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Tags:

Bahia Botafogo Campeonato Brasileiro

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