CHEGADAS E SAÍDAS

Vitória se movimenta no mercado para fechar primeira janela de transferências

Primeiro período de registro de atletas se encerra no dia 27 de março

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:53

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Entre saídas e chegadas, o Vitória modificou o elenco comandado por Jair Ventura. As movimentações no clube rubro-negro, no entanto, estão longe de chegar ao fim, já que a diretoria do Leão ainda está no mercado agilizando negociações para reformular o elenco do time baiano ainda neste início de Campeonato Brasileiro.

Com a possibilidade de adiamento do clássico Ba-Vi pelo Brasileirão, além do já adiado confronto contra o Botafogo, o Vitória ganhou tempo para ajeitar o time para a competição nacional, a qual começou com 33% de aproveitamento. Após vencer o Galícia no último final de semana, o presidente Fábio Mota revelou que o time ainda está no mercado procurando de um a dois jogadores para fechar a atuação do Leão na primeira janela.

Relembre as passagens de Zé Marcos e Claudinho pelo Vitória 1 de 11

O primeiro período de transferências se encerraria na próxima terça-feira (3). No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) notificou aos clubes que o período foi estendido até dia 27 de março. Esse novo período, no entanto, pode ser utilizado apenas para negociações envolvendo atletas que disputaram campeonatos estaduais.

A possibilidade de chegada de novos atletas também foi comentada pelo diretor de futebol rubro-negro, Sérgio Papellin. O dirigente, por outro lado, destacou que o clube está atento a oportunidades de mercado e que possíveis novos jogadores só chegariam em caso de saídas.

Evitando falar de nomes que não interessam mais aos planos de Jair Ventura, Papellin deixou escapar que o zagueiro Zé Marcos e o lateral direito Claudinho são dois que interessam ao Sport e podem sair nos próximos dias. Outros nomes não estão descartados de deixaram o Leão.

"Tem um certo tempo que o Sport e o Ceará se interessam pelo Zé Marcos, mas na época a gente não liberou porque estávamos com atleta lesionado e o Ceará acabou contratando o Luiz Otávio. O Sport tem interesse nele. Vamos aguardar essa semana para ver se acontece alguma coisa. Caso ele saia, ainda temos seis zagueiros no grupo. É um número expressivo, mas, se ele sair, podemos pensar em uma reposição. No momento, queremos regularizar o Cacá o mais rápido possível", disse Papellin.

"O Sport também tem muito interesse no Claudinho. O jogador está se recuperando. Temos essa semana para decidir. Vamos conversar internamente e com o Sport para ver se essa negociação avança ou não", complementou.

Zé Marcos e Claudinho chegaram ao Vitória para reforçar o time na temporada passada. Convivendo com lesões, o lateral perdeu espaço no time e passou a ser considerado negociável pelo Leão. Já Zé Marcos conseguiu ter sequência durante o ano de 2025, mas terminou o Brasileirão no banco de reservas, mesmo sendo o único zagueiro canhoto do time.

Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão 1 de 8

Caso as negociações se concretizem, Zé Marcos deixará o Vitória com 44 jogos completos pelo clube baiano, com um gol e duas assistências. Já Claudinho terá entrado em campo 31 vezes com a camisa vermelha e preta, ajudando diretamente com três gols e um passe para gol.

O Rubro-negro trouxe 12 jogadores até o momento na temporada. O Leão contratou Caíque Gonçalves, Mateus Silva, Riccelli, Diogo Silva, Nathan Mendes, Emmanuel Martínez, Luan Cândido, Pedro Henrique, Marinho, Diego Tarzia, Lucas Silva e Cacá.

Entre esses nomes, o zagueiro Cacá e o atacante argentino Diego Tarzia – além de possíveis novos reforços – não poderão reforçar o Vitória no Campeonato Baiano. Os atletas não foram inscritos no estadual dentro do prazo para registro de novos jogadores. Assim, só poderão jogar pelo Leão na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.