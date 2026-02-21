RECOMEÇO

Após punição por doping, atacante ex-Vitória se prepara para estrear por clube do exterior

Cléber está futebol chinês após passagem de destaque pelo Avaí

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:00

Cáber treinando no Crédito: Divulgação/Yunnan Yukun

O atacante Cléber, que passou pelo Vitória, vive um excelente início de trajetória com o Yunnan Yukun, da China. Em preparação realizada em Dubai, o jogador participou de três amistosos e apresentou números expressivos: quatro gols marcados e duas assistências.

O destaque maior veio no último jogo-treino, quando a equipe venceu por 6x0 o United FC, com atuação decisiva do brasileiro, autor de três gols e duas assistências na partida. O desempenho reforça a boa impressão deixada desde sua chegada ao clube.

Veja a carreira de Cléber 1 de 5

Cléber desembarcou no futebol chinês valorizado após uma temporada de destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, defendendo o Avaí, onde chamou atenção pelo poder ofensivo e regularidade.

“Fico feliz por começar dessa forma. Pré-temporada é o momento de ganhar ritmo e entrosamento, e conseguir ajudar com gols e assistências aumenta ainda mais a confiança. Estou trabalhando forte para chegar bem na estreia oficial”, destacou o atacante.

O primeiro compromisso valendo pontos já tem data marcada: o Yunnan Yukun estreia no campeonato nacional no dia 6 de março, diante do Hainiu, em casa. A expectativa é que Cléber mantenha o bom momento e seja uma das principais armas ofensivas da equipe na temporada.

“Ansioso por fazer minha primeira partida oficial e diante dos nossos torcedores. Estou encarando essa oportunidade como uma grande chance de iniciar uma carreira de sucesso no futebol internacional. Que seja uma temporada abençoada e de muitos gols por aqui”, finalizou o jogador.

O jogador chegou ao país asiático após se destacar na Série B em 2025, com 14 gols marcados e sete assistências concedidas na temporada passada, sua primeira após voltar ao futebol profissional. O jogador tinha sido suspenso por 24 meses após um exame antidoping ter dado positivo para tamoxifeno, substância proibida.