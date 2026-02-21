Acesse sua conta
Após punição por doping, atacante ex-Vitória se prepara para estrear por clube do exterior

Cléber está futebol chinês após passagem de destaque pelo Avaí

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:00

Cléber pelo Yunnan Yukun
Cáber treinando no Crédito: Divulgação/Yunnan Yukun

O atacante Cléber, que passou pelo Vitória, vive um excelente início de trajetória com o Yunnan Yukun, da China. Em preparação realizada em Dubai, o jogador participou de três amistosos e apresentou números expressivos: quatro gols marcados e duas assistências.

O destaque maior veio no último jogo-treino, quando a equipe venceu por 6x0 o United FC, com atuação decisiva do brasileiro, autor de três gols e duas assistências na partida. O desempenho reforça a boa impressão deixada desde sua chegada ao clube.

Cléber pelo Vitória
Cléber pelo Ceará
Cléber pelo Avaí
Atacante
Cáber treinando no
Cléber pelo Vitória

Cléber desembarcou no futebol chinês valorizado após uma temporada de destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, defendendo o Avaí, onde chamou atenção pelo poder ofensivo e regularidade.

“Fico feliz por começar dessa forma. Pré-temporada é o momento de ganhar ritmo e entrosamento, e conseguir ajudar com gols e assistências aumenta ainda mais a confiança. Estou trabalhando forte para chegar bem na estreia oficial”, destacou o atacante.

O primeiro compromisso valendo pontos já tem data marcada: o Yunnan Yukun estreia no campeonato nacional no dia 6 de março, diante do Hainiu, em casa. A expectativa é que Cléber mantenha o bom momento e seja uma das principais armas ofensivas da equipe na temporada.

“Ansioso por fazer minha primeira partida oficial e diante dos nossos torcedores. Estou encarando essa oportunidade como uma grande chance de iniciar uma carreira de sucesso no futebol internacional. Que seja uma temporada abençoada e de muitos gols por aqui”, finalizou o jogador.

O jogador chegou ao país asiático após se destacar na Série B em 2025, com 14 gols marcados e sete assistências concedidas na temporada passada, sua primeira após voltar ao futebol profissional. O jogador tinha sido suspenso por 24 meses após um exame antidoping ter dado positivo para tamoxifeno, substância proibida.

O tamoxifeno é utilizado comumente no tratamento do câncer de mama, mas é proibido pela Wada (Agência Mundial Antidoping) porque favorece o desenvolvimento da musculatura, dando força física a atletas de maneira desproporcional. Na toca do Leão, o atacante chegou para o time sub23 do Vitória em 2018 e disputou partidas pelo profissional no ano seguinte. Ao todo, foram 13 jogos e um gol marcado.

