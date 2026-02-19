DM LOTADO

Vitória ganha três novos desfalques por lesão e amplia crise no departamento médico

Gabriel, Luan Cândido e Dudu são mais três jogadores que viram desfalque por lesão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:07

Luan Cândido, Gabriel e Dudu estão lesionados Crédito: Victor Ferreira/ECV

A lista de jogadores entregues ao departamento médico do Vitória já era extensa e voltou a aumentar. Aos desfalques do goleiro Fintelman, dos laterais Jamerson e Claudinho, dos zagueiros Zé Marcos, Edu e Kauan, do volante Rúben Rodrigues e dos centroavantes Renzo López e Pedro Henrique, juntaram-se mais três nomes nos últimos dias.

Na quarta-feira (18), o clube informou que o goleiro Gabriel, o volante Dudu e o lateral-zagueiro Luan Cândido foram vetados do confronto diante do Bahia de Feira, vencido pelo Rubro-Negro por 1x0, todos por questões físicas e ainda sem previsão de retorno.

Entre eles, o caso que mais preocupa é o de Dudu. O volante sentiu dores na coluna após sofrer um trauma durante o treino de segunda-feira (16). Depois de exames e avaliação do departamento médico, ele não foi liberado para a partida. Em seu lugar, o argentino Emmanuel Martínez teve atuação destacada e marcou o gol da vitória, mostrando que pode suprir a ausência do camisa 21 até sua recuperação.

“Gol importante. Foi o substituto de Dudu, que estava em uma sequência fantástica sem tomar cartão. Vamos torcer para não ser grave. Martínez tem característica diferente. Fico feliz. A gente ganha um jogador para o setor”, analisou o técnico Jair Ventura.

Luan Cândido, por sua vez, apresentou dores no joelho após a mesma atividade de segunda-feira e também ficou sem condições de atuar. Sem ele e com a lesão de Zé Marcos, o treinador não tinha nenhum zagueiro canhoto disponível. Como Kauan e Edu seguem lesionados, a alternativa foi iniciar a partida com Neris pela esquerda da defesa, terminando o jogo com o volante Caíque improvisado no setor.

Já o goleiro Gabriel deixou a lista de relacionados após relatar desconforto na panturrilha. Avaliado pelo departamento médico, foi vetado por precaução. A boa notícia ficou por conta do retorno de Lucas Arcanjo, recuperado de grave lesão no joelho, que voltou à meta rubro-negra após cinco meses e mostrou estar apto para assumir a posição enquanto o companheiro se recupera.

“Parabenizei ele, fiquei feliz pela volta. A gente não sabe a dificuldade de um jogador ficar tanto tempo no DM. O Gabriel sentiu incômodo, assim como Dudu, Luan. Mas os meninos foram bem, e a gente conseguiu essa vitória importante”, disse Jair Ventura.