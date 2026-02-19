Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória ganha três novos desfalques por lesão e amplia crise no departamento médico

Gabriel, Luan Cândido e Dudu são mais três jogadores que viram desfalque por lesão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:07

Luan Cândido, Gabriel e Dudu estão fora por lesão
Luan Cândido, Gabriel e Dudu estão lesionados Crédito: Victor Ferreira/ECV

A lista de jogadores entregues ao departamento médico do Vitória já era extensa e voltou a aumentar. Aos desfalques do goleiro Fintelman, dos laterais Jamerson e Claudinho, dos zagueiros Zé Marcos, Edu e Kauan, do volante Rúben Rodrigues e dos centroavantes Renzo López e Pedro Henrique, juntaram-se mais três nomes nos últimos dias.

Na quarta-feira (18), o clube informou que o goleiro Gabriel, o volante Dudu e o lateral-zagueiro Luan Cândido foram vetados do confronto diante do Bahia de Feira, vencido pelo Rubro-Negro por 1x0, todos por questões físicas e ainda sem previsão de retorno.

Veja a lista de desfalques do Vitória

Fintelman por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Vasconcelos por Victor Ferreira/EC Vitória
Jamerson por Victor Ferreira/ EC Vitória
Claudinho por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos por Victor Ferreira/EC Vitória
Edu por Victor Ferreira/EC Vitória
Luan Cãndido por Victor Ferreira/ECV
Kauan por Victor Ferreira/ECV
Rúben Ismael por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu por Victor Ferreira/ECV
Pedro Henrique por Divulgação/ECV
Renzo López por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 12
Fintelman por Victor Ferreira/EC Vitória

Entre eles, o caso que mais preocupa é o de Dudu. O volante sentiu dores na coluna após sofrer um trauma durante o treino de segunda-feira (16). Depois de exames e avaliação do departamento médico, ele não foi liberado para a partida. Em seu lugar, o argentino Emmanuel Martínez teve atuação destacada e marcou o gol da vitória, mostrando que pode suprir a ausência do camisa 21 até sua recuperação.

“Gol importante. Foi o substituto de Dudu, que estava em uma sequência fantástica sem tomar cartão. Vamos torcer para não ser grave. Martínez tem característica diferente. Fico feliz. A gente ganha um jogador para o setor”, analisou o técnico Jair Ventura.

Veja imagens de Vitória x Bahia de Feira

Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
1 de 7
Vitória x Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV

Luan Cândido, por sua vez, apresentou dores no joelho após a mesma atividade de segunda-feira e também ficou sem condições de atuar. Sem ele e com a lesão de Zé Marcos, o treinador não tinha nenhum zagueiro canhoto disponível. Como Kauan e Edu seguem lesionados, a alternativa foi iniciar a partida com Neris pela esquerda da defesa, terminando o jogo com o volante Caíque improvisado no setor.

Já o goleiro Gabriel deixou a lista de relacionados após relatar desconforto na panturrilha. Avaliado pelo departamento médico, foi vetado por precaução. A boa notícia ficou por conta do retorno de Lucas Arcanjo, recuperado de grave lesão no joelho, que voltou à meta rubro-negra após cinco meses e mostrou estar apto para assumir a posição enquanto o companheiro se recupera.

“Parabenizei ele, fiquei feliz pela volta. A gente não sabe a dificuldade de um jogador ficar tanto tempo no DM. O Gabriel sentiu incômodo, assim como Dudu, Luan. Mas os meninos foram bem, e a gente conseguiu essa vitória importante”, disse Jair Ventura.

LEIA MAIS 

Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Atacante do Vitória rescinde contrato e fica perto de acerto com rival nordestino

Vitória fica próximo de anunciar contratação de campeão da Copa do Brasil

Martínez celebra gol da vitória e estreia como titular no Vitória: “Estou feliz”

Em clima de 'ressaca de Momo', Vitória bate o Bahia de Feira por 1x0 e vira vice-líder do Baianão

Mesmo com muitos desfalques, o Vitória volta a campo neste domingo (22), quando enfrenta o Galícia Esporte Clube, às 16h, no Barradão, pela 9ª rodada do Campeonato Baiano. Na segunda colocação, com 13 pontos, o Rubro-Negro busca confirmar a vice-liderança e garantir o mando de campo na semifinal do estadual.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
Imagem - Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B
Imagem - Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas