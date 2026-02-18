VITÓRIA MAGRA

Em clima de 'ressaca de Momo', Vitória bate o Bahia de Feira por 1x0 e vira vice-líder do Baianão

O argentino Emmanuel Martínez fez o gol da vitória do Leão

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:23

Martínez foi o autor do gol da vitória contra o Bahia de Feira Crédito: Victor Ferreira/ECV

Em jogo com clima de “ressaca de momo”, o Vitória dominou o Bahia de Feira, mas venceu apenas por 1x0 na noite desta Quarta-feira de Cinzas (18), no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Soberano durante quase toda a partida, o Leão da Barra encontrou dificuldades para furar o ferrolho do Tremendão naquele ritmo mais lento de pós-Carnaval e só saiu com a vitória graças a um belo gol de Emmanuel Martínez, em sua primeira partida como titular pelo clube.

Com os três pontos, o Rubro-Negro chegou aos 13, assumiu a vice-liderança da competição e praticamente garantiu classificação para a próxima fase. Na rodada final, o Leão volta a jogar em casa, contra o Galícia, neste domingo (22), às 16h. Caso Juazeirense e Barcelona de Ilhéus empatem no confronto que fecha a 8ª rodada, o time já entra em campo classificado, brigando apenas pela segunda colocação e pelo direito de decidir a semifinal em casa.

Veja imagens de Vitória x Bahia de Feira 1 de 7

O JOGO

Como era de se esperar, jogando no Barradão, com a base titular e diante de um Bahia de Feira praticamente reserva, o Vitória começou com controle total. Marcando alto e sufocando a saída de bola adversária, o Leão não deixava o Tremendão trocar três passes seguidos e chegou a ter cerca de 80% de posse de bola aos 15 minutos.

O problema é que todo esse domínio não se transformava em chances realmente perigosas. Bem fechado, o time de Feira se defendia quase o tempo inteiro com dez jogadores de linha, e o Vitória rodava, rodava, mas pouco conseguia furar o bloqueio. Na primeira etapa, foram nove finalizações (cinco no gol), sem grande susto — exceção feita à cabeçada de Kayzer após escanteio, que exigiu boa defesa de Alan Costa.

Na reta final do primeiro tempo, o ritmo da pressão diminuiu e o Bahia de Feira começou a achar alguns contra-ataques. Em um deles, Vitinho finalizou de primeira dentro da área, mas parou em grande defesa de Lucas Arcanjo, que voltava após cinco meses afastado por lesão.

Na volta do intervalo, o técnico Jair Ventura colocou Matheus Silva e Aitor em campo, deixando o time mais ofensivo e retomando o controle que havia se perdido no fim da etapa inicial. Ainda assim, a dificuldade de criação continuava. As melhores tentativas foram um chute de Martínez defendido por Alan Costa e uma finalização de Matheuzinho, que foi na rede pelo lado de fora.

A partir dos 20 minutos, com a entrada de Osvaldo no lugar de Kayzer, o Vitória passou a atuar sem um centroavante de referência — algo que destoava da insistência do time nos cruzamentos. Mas um chutaço de Aitor logo após a mudança, defendido com dificuldade por Alan Costa, já sinalizava uma nova alternativa ofensiva: as finalizações de média e longa distância. E foi justamente dessa forma que saiu o gol. Aos 29 minutos, após rebote de uma tentativa de Osvaldo, Martínez acertou um forte chute da entrada da área, no cantinho, para abrir o placar.



Depois disso, o Vitória diminuiu o ritmo, ficou mais cauteloso e passou a explorar os espaços deixados pelo Bahia de Feira, que precisou se lançar ao ataque. Aitor ainda teve a chance de ampliar cara a cara com o goleiro, após grande passe de Matheuzinho, mas parou em Alan Costa. No fim das contas, o Leão apenas administrou a posse de bola, sem sustos, até o apito final, diante de pouco mais de seis mil torcedores.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Bahia de Feira - 8ª rodada Campeonato Baiano

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan (Matheus Silva), Camutanga, Neris (Aitor) e Ramon; Caíque, Martínez e Baralhas; Erick (Marinho), Matheuzinho (Lucas Silva) e Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.

Bahia de Feira: Alan Costa; Marquinho, Elivelton, Eduardo e Guilherme Bastos, Welignton, Brendon (Matheus) e Jr Santos (Wander); Vitinho (Arthur), Ronan e Dodô (Fabrício). Técnico: João Carlos Ângelo.

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gol: Emmanuel Martínez, aos 29 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Neris e Caíque (Vitória); Alan, Guilherme Bastos (Bahia de Feira);

Público pagante: 6.053 pessoas;

Renda: R$ 135.393,00;